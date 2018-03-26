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Як підвищити продуктивність
компанії: правила Ілона Маска

Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 15:03

Surfer
типичный ватный вброс про убыточность Теслы. Не зря рашисты постоянно занимаются подобным, потому что понимают то что делает Маск несет гибель для террористических бензоколонок

Здесь все прекрасно!
Вы английским немного владеете?
Подсказка: Income - прибыль, Loss - убытки
https://www.statista.com/statistics/272130/net-loss-of-tesla/
http://www.latimes.com/business/autos/la-fi-hy-tesla-earnings-20180207-story.html
https://www.theverge.com/2018/2/7/16986396/tesla-2017-full-year-earnings-model-3-production
Очень жду комментариев от эксперта по "ватным вбросам".
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 16:16

Выше уже писали про реинвестиции , и кстати черным по белому :

Tesla reported $3.3 billion in revenue, which was expected, but also posted a $771 million quarterly loss

https://www.theverge.com/2018/2/7/16986 ... production


неумолимо растущий доход в разы перекрывает все декларируемые "потери".

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