Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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Додано: Нед 22 кві, 2018 15:03
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типичный ватный вброс про убыточность Теслы. Не зря рашисты постоянно занимаются подобным, потому что понимают то что делает Маск несет гибель для террористических бензоколонок
Здесь все прекрасно!
Вы английским немного владеете?
Подсказка: Income - прибыль, Loss - убытки
https://www.statista.com/statistics/272130/net-loss-of-tesla/ http://www.latimes.com/business/autos/la-fi-hy-tesla-earnings-20180207-story.html https://www.theverge.com/2018/2/7/16986396/tesla-2017-full-year-earnings-model-3-production
Очень жду комментариев от эксперта по "ватным вбросам".
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Додано: Нед 22 кві, 2018 16:16
Выше уже писали про реинвестиции , и кстати черным по белому :
неумолимо растущий доход в разы перекрывает все декларируемые "потери".
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