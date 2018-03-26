Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Секрет успеха очень простой. Этот болтливый предприниматель с горящими глазами нанял целую армию пиарщиков, помогающих ему раздувать мыльные пузыри сразу в трёх направлениях. Не менее многочисленная армия юристов помогает ему отбиваться от претензий патентодержателей, чьи идеи он беззастенчиво использует в своих проектах. Главное громко орать, что "это прорыв в будущее", и продвинутая молодёжь хавает.
warlamp написав:Секрет успеха очень простой. Этот болтливый предприниматель с горящими глазами нанял целую армию пиарщиков, помогающих ему раздувать мыльные пузыри сразу в трёх направлениях. Не менее многочисленная армия юристов помогает ему отбиваться от претензий патентодержателей, чьи идеи он беззастенчиво использует в своих проектах. Главное громко орать, что "это прорыв в будущее", и продвинутая молодёжь хавает.
warlamp написав:Секрет успеха очень простой. Этот болтливый предприниматель с горящими глазами нанял целую армию пиарщиков, помогающих ему раздувать мыльные пузыри сразу в трёх направлениях. Не менее многочисленная армия юристов помогает ему отбиваться от претензий патентодержателей, чьи идеи он беззастенчиво использует в своих проектах. Главное громко орать, что "это прорыв в будущее", и продвинутая молодёжь хавает.
чьи патенты он украл, расскажите
Так, навскидку. Двигатели SpaceX - от лунного посадочного модуля 60-х годов, плюс другие разработки НАСА. Основные узлы электромобилей - от GM. Но учитывая огромную капитализацию компаний Маска и PR никто не рискует с ними судиться.
warlamp написав: Так, навскидку. Двигатели SpaceX - от лунного посадочного модуля 60-х годов, плюс другие разработки НАСА. Основные узлы электромобилей - от GM. Но учитывая огромную капитализацию компаний Маска и PR никто не рискует с ними судиться.
не вижу логики, наоборот выгодно было бы судиться с такой компанией, так как все судятся с эплом, чтобы стрясти бабла. двигатели спейс Х разработаны с нуля, они не могут быть с лунного модуля, потому что как минимум, там топливо другое было (гидразин + азот). параметры тяги, размеры, весь - все другое.
давайте еще теории, интересно. какие узлы в автомобилях были украдены у GM, да еще и так хитро, что никто не судится?
и самый главный вопрос - зачем ему красть технологии, если все его изобретения это мыльные пузыри? надо определиться, или технологий нет, а сплошной маркетинг, или есть, но они украдены.
еще вопрос- по вашим словам, с маском обворованные не судятся, потому что капитализация компаний большая, боятся. с другой стороны, все компании это пиар и пузырь, банкротство не за горами.
вы уж определитесь, а то как то сами себе противоречите
warlamp написав:Секрет успеха очень простой. Этот болтливый предприниматель с горящими глазами нанял целую армию пиарщиков, помогающих ему раздувать мыльные пузыри сразу в трёх направлениях. Не менее многочисленная армия юристов помогает ему отбиваться от претензий патентодержателей, чьи идеи он беззастенчиво использует в своих проектах. Главное громко орать, что "это прорыв в будущее", и продвинутая молодёжь хавает.
Тесла не витрачає гроші на рекламу і піар. Взагалі. І не має проблем з патентами - навпаки, це її патенти використовували інші автовиробники (конкретно - Тойота і Мерседес). А "болтлівий прєдпрініматєль" зробив те, що в США не відбувалося більше 50 років - створив успішну автомобільну компанію.
чьи патенты он украл, расскажите[/quote] Так, навскидку. Двигатели SpaceX - от лунного посадочного модуля 60-х годов, плюс другие разработки НАСА. Основные узлы электромобилей - от GM. Но учитывая огромную капитализацию компаний Маска и PR никто не рискует с ними судиться.[/quote]
Жаль, що я не бачив цієї репліки трохи раніше. Бо з неї очевидно, що ви верзете настільки дику маячню, що дискутувати з вами має психіатр. Ви не знаєте, що місячний модуль - це малопотужні двигуни на гептилі, а SpaceX використовує кисень і керосин. Ви не в курсі, що Тесла взагалі ніяк не перетиналася з GM. З Лотус - так, під час випуску Тесла Родстера, який вже давно не виробляється. А Мерседес і Тойота навпаки, купували в Тесли батареї та електромотори.
warlamp написав: Так, навскидку. Двигатели SpaceX - от лунного посадочного модуля 60-х годов, плюс другие разработки НАСА. Основные узлы электромобилей - от GM. Но учитывая огромную капитализацию компаний Маска и PR никто не рискует с ними судиться.
не вижу логики, наоборот выгодно было бы судиться с такой компанией, так как все судятся с эплом, чтобы стрясти бабла. двигатели спейс Х разработаны с нуля, они не могут быть с лунного модуля, потому что как минимум, там топливо другое было (гидразин + азот). параметры тяги, размеры, весь - все другое.
давайте еще теории, интересно. какие узлы в автомобилях были украдены у GM, да еще и так хитро, что никто не судится?
и самый главный вопрос - зачем ему красть технологии, если все его изобретения это мыльные пузыри? надо определиться, или технологий нет, а сплошной маркетинг, или есть, но они украдены.
еще вопрос- по вашим словам, с маском обворованные не судятся, потому что капитализация компаний большая, боятся. с другой стороны, все компании это пиар и пузырь, банкротство не за горами.
вы уж определитесь, а то как то сами себе противоречите
Колес 4 штуки и круглые. Плагиаторы однозначно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
То что в детищах Макса нет на первый взгляд ничего революционного ничуть не умаляет его достижений. Он осуществляет воистину прорыв в важнейших областях для человечества, пусть даже комбинируя уже где то существовавшие технологии. Обвинение его в плагиате, убыточности предприятий , банкротстве и тому побобного - удел недалеких завистников и барыг теряющих свой вес за счет инновавций Маска. И конечно полыхающей ваты , созерцающей "гробки" по роскосмосу и грядущую панихиду по статусу международной бензоколонки. А Маску конечно же огромный респект за все что он делает.