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Як підвищити продуктивність
компанії: правила Ілона Маска

Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 15:03

Surfer
типичный ватный вброс про убыточность Теслы. Не зря рашисты постоянно занимаются подобным, потому что понимают то что делает Маск несет гибель для террористических бензоколонок

Здесь все прекрасно!
Вы английским немного владеете?
Подсказка: Income - прибыль, Loss - убытки
https://www.statista.com/statistics/272130/net-loss-of-tesla/
http://www.latimes.com/business/autos/la-fi-hy-tesla-earnings-20180207-story.html
https://www.theverge.com/2018/2/7/16986396/tesla-2017-full-year-earnings-model-3-production
Очень жду комментариев от эксперта по "ватным вбросам".
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 16:16

Выше уже писали про реинвестиции , и кстати черным по белому :

Tesla reported $3.3 billion in revenue, which was expected, but also posted a $771 million quarterly loss

https://www.theverge.com/2018/2/7/16986 ... production


неумолимо растущий доход в разы перекрывает все декларируемые "потери". Так что вброс как вброс.

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Востаннє редагувалось Surfer в Нед 22 кві, 2018 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 17:02

Секрет успеха очень простой. Этот болтливый предприниматель с горящими глазами нанял целую армию пиарщиков, помогающих ему раздувать мыльные пузыри сразу в трёх направлениях. Не менее многочисленная армия юристов помогает ему отбиваться от претензий патентодержателей, чьи идеи он беззастенчиво использует в своих проектах. Главное громко орать, что "это прорыв в будущее", и продвинутая молодёжь хавает.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 17:04

  warlamp написав:Секрет успеха очень простой. Этот болтливый предприниматель с горящими глазами нанял целую армию пиарщиков, помогающих ему раздувать мыльные пузыри сразу в трёх направлениях. Не менее многочисленная армия юристов помогает ему отбиваться от претензий патентодержателей, чьи идеи он беззастенчиво использует в своих проектах. Главное громко орать, что "это прорыв в будущее", и продвинутая молодёжь хавает.


чьи патенты он украл, расскажите
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 17:19

  trololo написав:
  warlamp написав:Секрет успеха очень простой. Этот болтливый предприниматель с горящими глазами нанял целую армию пиарщиков, помогающих ему раздувать мыльные пузыри сразу в трёх направлениях. Не менее многочисленная армия юристов помогает ему отбиваться от претензий патентодержателей, чьи идеи он беззастенчиво использует в своих проектах. Главное громко орать, что "это прорыв в будущее", и продвинутая молодёжь хавает.


чьи патенты он украл, расскажите

Так, навскидку. Двигатели SpaceX - от лунного посадочного модуля 60-х годов, плюс другие разработки НАСА. Основные узлы электромобилей - от GM. Но учитывая огромную капитализацию компаний Маска и PR никто не рискует с ними судиться.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 17:28

  warlamp написав: Так, навскидку. Двигатели SpaceX - от лунного посадочного модуля 60-х годов, плюс другие разработки НАСА. Основные узлы электромобилей - от GM. Но учитывая огромную капитализацию компаний Маска и PR никто не рискует с ними судиться.


не вижу логики, наоборот выгодно было бы судиться с такой компанией, так как все судятся с эплом, чтобы стрясти бабла. двигатели спейс Х разработаны с нуля, они не могут быть с лунного модуля, потому что как минимум, там топливо другое было (гидразин + азот). параметры тяги, размеры, весь - все другое.

давайте еще теории, интересно. какие узлы в автомобилях были украдены у GM, да еще и так хитро, что никто не судится?

и самый главный вопрос - зачем ему красть технологии, если все его изобретения это мыльные пузыри? надо определиться, или технологий нет, а сплошной маркетинг, или есть, но они украдены.

еще вопрос- по вашим словам, с маском обворованные не судятся, потому что капитализация компаний большая, боятся. с другой стороны, все компании это пиар и пузырь, банкротство не за горами.

вы уж определитесь, а то как то сами себе противоречите :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 17:32

  warlamp написав:Секрет успеха очень простой. Этот болтливый предприниматель с горящими глазами нанял целую армию пиарщиков, помогающих ему раздувать мыльные пузыри сразу в трёх направлениях. Не менее многочисленная армия юристов помогает ему отбиваться от претензий патентодержателей, чьи идеи он беззастенчиво использует в своих проектах. Главное громко орать, что "это прорыв в будущее", и продвинутая молодёжь хавает.


Тесла не витрачає гроші на рекламу і піар. Взагалі. І не має проблем з патентами - навпаки, це її патенти використовували інші автовиробники (конкретно - Тойота і Мерседес). А "болтлівий прєдпрініматєль" зробив те, що в США не відбувалося більше 50 років - створив успішну автомобільну компанію.
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 17:35

чьи патенты он украл, расскажите[/quote]
Так, навскидку. Двигатели SpaceX - от лунного посадочного модуля 60-х годов, плюс другие разработки НАСА. Основные узлы электромобилей - от GM. Но учитывая огромную капитализацию компаний Маска и PR никто не рискует с ними судиться.[/quote]

Жаль, що я не бачив цієї репліки трохи раніше. Бо з неї очевидно, що ви верзете настільки дику маячню, що дискутувати з вами має психіатр. Ви не знаєте, що місячний модуль - це малопотужні двигуни на гептилі, а SpaceX використовує кисень і керосин. Ви не в курсі, що Тесла взагалі ніяк не перетиналася з GM. З Лотус - так, під час випуску Тесла Родстера, який вже давно не виробляється. А Мерседес і Тойота навпаки, купували в Тесли батареї та електромотори.
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:05

Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск

trololo написав:
  warlamp написав: Так, навскидку. Двигатели SpaceX - от лунного посадочного модуля 60-х годов, плюс другие разработки НАСА. Основные узлы электромобилей - от GM. Но учитывая огромную капитализацию компаний Маска и PR никто не рискует с ними судиться.


не вижу логики, наоборот выгодно было бы судиться с такой компанией, так как все судятся с эплом, чтобы стрясти бабла. двигатели спейс Х разработаны с нуля, они не могут быть с лунного модуля, потому что как минимум, там топливо другое было (гидразин + азот). параметры тяги, размеры, весь - все другое.

давайте еще теории, интересно. какие узлы в автомобилях были украдены у GM, да еще и так хитро, что никто не судится?

и самый главный вопрос - зачем ему красть технологии, если все его изобретения это мыльные пузыри? надо определиться, или технологий нет, а сплошной маркетинг, или есть, но они украдены.

еще вопрос- по вашим словам, с маском обворованные не судятся, потому что капитализация компаний большая, боятся. с другой стороны, все компании это пиар и пузырь, банкротство не за горами.

вы уж определитесь, а то как то сами себе противоречите :)
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 18:19

То что в детищах Макса нет на первый взгляд ничего революционного ничуть не умаляет его достижений. Он осуществляет воистину прорыв в важнейших областях для человечества, пусть даже комбинируя уже где то существовавшие технологии. Обвинение его в плагиате, убыточности предприятий , банкротстве и тому побобного - удел недалеких завистников и барыг теряющих свой вес за счет инновавций Маска. И конечно полыхающей ваты , созерцающей "гробки" по роскосмосу и грядущую панихиду по статусу международной бензоколонки. А Маску конечно же огромный респект за все что он делает.
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