Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

Додано: Нед 22 кві, 2018 17:28

warlamp написав: Так, навскидку. Двигатели SpaceX - от лунного посадочного модуля 60-х годов, плюс другие разработки НАСА. Основные узлы электромобилей - от GM. Но учитывая огромную капитализацию компаний Маска и PR никто не рискует с ними судиться. Так, навскидку. Двигатели SpaceX - от лунного посадочного модуля 60-х годов, плюс другие разработки НАСА. Основные узлы электромобилей - от GM. Но учитывая огромную капитализацию компаний Маска и PR никто не рискует с ними судиться.

не вижу логики, наоборот выгодно было бы судиться с такой компанией, так как все судятся с эплом, чтобы стрясти бабла. двигатели спейс Х разработаны с нуля, они не могут быть с лунного модуля, потому что как минимум, там топливо другое было (гидразин + азот). параметры тяги, размеры, весь - все другое.давайте еще теории, интересно. какие узлы в автомобилях были украдены у GM, да еще и так хитро, что никто не судится?и самый главный вопрос - зачем ему красть технологии, если все его изобретения это мыльные пузыри? надо определиться, или технологий нет, а сплошной маркетинг, или есть, но они украдены.еще вопрос- по вашим словам, с маском обворованные не судятся, потому что капитализация компаний большая, боятся. с другой стороны, все компании это пиар и пузырь, банкротство не за горами.вы уж определитесь, а то как то сами себе противоречите