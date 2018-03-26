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Як підвищити продуктивність
компанії: правила Ілона Маска

Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:37

  Surfer написав:То что в детищах Макса нет на первый взгляд ничего революционного


ну, возврат первой ступени на маленькую баржу в океане, все-таки довольно революционная технология.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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