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Як підвищити продуктивність
компанії: правила Ілона Маска

Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:37

  Surfer написав:То что в детищах Макса нет на первый взгляд ничего революционного


ну, возврат первой ступени на маленькую баржу в океане, все-таки довольно революционная технология.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:15

  trololo написав:
  warlamp написав: Так, навскидку. Двигатели SpaceX - от лунного посадочного модуля 60-х годов, плюс другие разработки НАСА. Основные узлы электромобилей - от GM. Но учитывая огромную капитализацию компаний Маска и PR никто не рискует с ними судиться.


не вижу логики, наоборот выгодно было бы судиться с такой компанией, так как все судятся с эплом, чтобы стрясти бабла. двигатели спейс Х разработаны с нуля, они не могут быть с лунного модуля, потому что как минимум, там топливо другое было (гидразин + азот). параметры тяги, размеры, весь - все другое.

давайте еще теории, интересно. какие узлы в автомобилях были украдены у GM, да еще и так хитро, что никто не судится?

и самый главный вопрос - зачем ему красть технологии, если все его изобретения это мыльные пузыри? надо определиться, или технологий нет, а сплошной маркетинг, или есть, но они украдены.

еще вопрос- по вашим словам, с маском обворованные не судятся, потому что капитализация компаний большая, боятся. с другой стороны, все компании это пиар и пузырь, банкротство не за горами.

вы уж определитесь, а то как то сами себе противоречите :)


https://www.youtube.com/watch?v=U3LFHukLzqQ
https://strana.ua/news/102974-ilonu-mas ... nosti.html
warlamp
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