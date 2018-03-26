Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

ну, возврат первой ступени на маленькую баржу в океане, все-таки довольно революционная технология.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 19:37
ну, возврат первой ступени на маленькую баржу в океане, все-таки довольно революционная технология.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 22 кві, 2018 21:15
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:08
Sharpe
Я вижу что вы тоже не курсе, что на посадочной ступени лунного модуля стоял ЖРД LMDE фирмы TRW, работающий на аэрозине ( возможно аналог гептила). Дальнейшим развитием этого двигателя стал TR-106 LCPE, переведённый на водород/кислород.Потом TR-107 на керосине \кислороде. Маск переманил к себе главного конструктора TRW Тома Мюллера, который и " создал" на основе TR-107 знаменитый ЖРД Мerlin для Space X. Роднит эти двигатели открытый тип и игольчатый инжектор (штифтовая форсунка).
Востаннє редагувалось warlamp в Нед 22 кві, 2018 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:08
даа, запускать ракету повторно это не выгодно типичный тупой чиновник в дорогом костюме, щас научит маска ракеты делать "технології треба тримати" . куда они денутся? то, что чем больше пусков, тем выгоднее - это и без него понятно.
ссылку на ватную помойку "страна юа" комментировать не буду.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:16
Ракета - это не автомобиль, который приехал в гараж, заправился и снова помчался. Многоразовую ракету после возвращения необходимо разобрать до винтика и провести дорогостоящую дефектовку, заменить что требуется и снова собрать.
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:24
о каком полном разборе речь? вы видели последние повторные запуски фалконов? там и нагар с корпуса толком не очищают. проверяют ключевые узлы, которые испытывают большую нагрузку. плюс в самой ракете есть диагностика, есть испытания на предельных режимах, которые показывают уязвимые места. фалкон блок 5, после отработки технологии, будет готов к повторному пуску через 48 часов после предыдущего запуска.
а скоро начнут ловить обтекатель и в будущем будут возвращать вторую ступень. конечно, это не выгодно, ведь проще и дешевле утопить в океане и собрать новую
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:43
Посмотрел график, заинтересовался. Подобные отчеты как всегда и от других компаний, привлекающих деньги инвесторов, содержат мягко говоря запутывающие неопытного инвестора данные. Попытаюсь изучить этот график так, чтобы было понятно даже школьникам, случайно заинтересовавшимся фондовым рынком.
Итак, revenue означает маржинальная прибыль, которая равна выручке от продаж за вычетом переменных расходов. Естественно маржинальная прибыль очень важный вспомогательный показатель для инвестора, который вложил деньги в акции компании с надеждой когда-нибудь получить доход в виде дивидендов, как минимум.
Revenue это вспомогательный показатель, который растет с увеличением количества проданных автомобилей Тесла и который очень необходим, чтобы узнать является ли на сегодня компания в целом убыточной или прибыльной. Для этого необходимо из этой маржинальной прибыли вычесть постоянные расходы, которые можно отнести к производству автомобилей Тесла. Если результат будет отрицательный и продолжает ухудшаться, как у Теслы сегодня, то компания убыточна и необходимо срочно что-то делать, так как маячит угроза банкротства в будущем. И наоборот, если эта разница положительна, то акционеры в шоколаде и могут ожидать доход и в виде дивидендов, и в виде роста цен акций Тесла на фондовом рынке в будущем.
Конечно, бухгалтера могут запутать все и на постоянные расходы отнести дополнительно что попало, например, стоимость б*** для Маска и его друзей или его дорогостоящую массированную рекламу в СМИ, которой, как тут утверждают местные рекламные агенты, вообще не существует. Почему они не видят эту массированную рекламу нам разбираться скучно, но думаю всем понятно, чай не дураки здесь сидят. Но суть в другом, убыточность компании является основанием для проведения ревизии затрат и внесения изменений в состав руководства в первую очередь. Так как руководителю при таких показателях явно не удалось реализовать бизнес план. Напомню убыток Теслы составляет $771 миллиона долларов и он пока не думает превращаться в прибыль, если внимательно наблюдать за графиком.
Почему же это произошло? Можно предположить с большой уверенностью, что само производство электромобилей, построенное Теслой, имеет слишком слабые конкурентные преимущества, по-моему, и низкие входные барьеры для всех потенциальных конкурентов для захода на этот рынок. Электромобили далеко не новый товар и почти для всех авто-производителей в мире не составляет трудности создать с нуля свою собственную модель. Вопрос лишь в удачности маркетинговой программы и особенно в выборе правильного сегмента покупателей с целью максимизации дохода от будущих продаж. Компания Тесла вроде как первая, но на нее падают все шишки как на лидера рынка. В это время другие мировые компании опередили ее в таком важнейшем вопросе как доступность электромобиля, а также сочетании преимуществ электро и двигателей внутреннего сгорания в гибридах. Они откусили существенную часть рынка, что повлияло на слабый рост продаж Тесел, в сравнении, например, с Ниссаном Лифом, который оказался очень сбалансированным и доступным по цене.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 22 кві, 2018 22:51
не лень было писать такую простынь полную глупостей? убытки у теслы по причине того, что кучу денег вложили в заводы, производство и разработку, но реализовать планы по обьемам производства пока не удалось, по причине того, что заводы с большой степенью автоматизации (сложность пуско-наладки). причем с продажами никаких проблем нет, очередь как в мавзолей. как только заводы начнуть клепать авто на полную проектную мощность, через пару кварталов компания выйдет в прибыль. возможно, к концу этого года, может в следующем. никакой угрозы банкроства у теслы нету, если нужны будут деньги - привлекут инвестиции. компания за прошлый год продала товаров и услуг на 11 млрд долларов. довольно неплохо, при капитализации 50 млрд.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 22 кві, 2018 23:39
Из этих слов сразу видно, что проблемы у компании Тесла еще более серьезнее, чем можно было предположить из отчета.
1. Вот пример того, как менеджер совсем не разбирается в финансовых отчетах. Иначе бы он знал, что вложенные деньги в заводы, производство, разработку, а также б*** для Маска и его друзей уже учтены в постоянных расходах на производство в виде строки АМОРТИЗАЦИЯ. И их сократить уже нельзя в отличие от зарплаты менеджеров и самого Маска, не говоря уже про б***.
2. реализовать планы по обьемам производства пока не удалось, по причине того, что заводы с большой степенью автоматизации (сложность пуско-наладки)? А в этом то и кроется большая угроза для компании и проблема при разговоре с инвесторами - нынешними и будущими. Неудовлетворенные потребители при уже наличии конкурентов в достаточном количестве легко переключатся на другие электромобили, что в принципе и происходит. Только Маск это признать боится. Да и акции Теслы ведь уже не растут, как это было еще недавно. Причина может быть только одна - инвесторы почувствовали обман от Маска, который не смог реализовать бизнес план, под который он получил от них деньги. Глядя на приведенный выше график инвестор понимает, что эта курица золотое яичко ему не снесет.
3. Проблема у Теслы не в деньгах, а в плохом руководстве. Если ты реализовываешь свои обещания инвесторам, то проблем с их деньгами у тебя не будет. Но Маск уже находится под подозрением и оно очень обосновано. Будучи акционером я бы требовал ревизии затрат и смены руководства компании еще два года назад. Потому что Маск начал заниматься рекламой самого себя и его можно обвинить и в растрате денег компании, а самое главное в недопустимой растрате времени на безуспешную наладку производства. Ведь любой инвестор помнит, что время это деньги даже в большей степени, чем доллары или рубли от инвесторов.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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