Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

Додано: Нед 22 кві, 2018 22:43

Surfer написав: Выше уже писали про реинвестиции , и кстати черным по белому :



$3.3 billion in revenue, which was expected, but also posted a $771 million quarterly loss



https://www.theverge.com/2018/2/7/16986 ... production

Tesla reported, which was expected, but also posted a $771 million quarterly loss



неумолимо растущий доход в разы перекрывает все декларируемые "потери". Так что вброс как вброс.



Выше уже писали про реинвестиции , и кстати черным по белому :неумолимо растущий доход в разы перекрывает все декларируемые "потери". Так что вброс как вброс.

Посмотрел график, заинтересовался. Подобные отчеты как всегда и от других компаний, привлекающих деньги инвесторов, содержат мягко говоря запутывающие неопытного инвестора данные. Попытаюсь изучить этот график так, чтобы было понятно даже школьникам, случайно заинтересовавшимся фондовым рынком.Итак, revenue означает маржинальная прибыль, которая равна выручке от продаж за вычетом переменных расходов. Естественно маржинальная прибыль очень важный вспомогательный показатель для инвестора, который вложил деньги в акции компании с надеждой когда-нибудь получить доход в виде дивидендов, как минимум.Revenue это вспомогательный показатель, который растет с увеличением количества проданных автомобилей Тесла и который очень необходим, чтобы узнать является ли на сегодня компания в целом убыточной или прибыльной. Для этого необходимо из этой маржинальной прибыли вычесть постоянные расходы, которые можно отнести к производству автомобилей Тесла. Если результат будет отрицательный и продолжает ухудшаться, как у Теслы сегодня, то компания убыточна и необходимо срочно что-то делать, так как маячит угроза банкротства в будущем. И наоборот, если эта разница положительна, то акционеры в шоколаде и могут ожидать доход и в виде дивидендов, и в виде роста цен акций Тесла на фондовом рынке в будущем.Конечно, бухгалтера могут запутать все и на постоянные расходы отнести дополнительно что попало, например, стоимость б*** для Маска и его друзей или его дорогостоящую массированную рекламу в СМИ, которой, как тут утверждают местные рекламные агенты, вообще не существует.Почему они не видят эту массированную рекламу нам разбираться скучно, но думаю всем понятно, чай не дураки здесь сидят. Но суть в другом, убыточность компании является основанием для проведения ревизии затрат и внесения изменений в состав руководства в первую очередь. Так как руководителю при таких показателях явно не удалось реализовать бизнес план. Напомню убыток Теслы составляет $771 миллиона долларов и он пока не думает превращаться в прибыль, если внимательно наблюдать за графиком.Почему же это произошло? Можно предположить с большой уверенностью, что само производство электромобилей, построенное Теслой, имеет слишком слабые конкурентные преимущества, по-моему, и низкие входные барьеры для всех потенциальных конкурентов для захода на этот рынок. Электромобили далеко не новый товар и почти для всех авто-производителей в мире не составляет трудности создать с нуля свою собственную модель. Вопрос лишь в удачности маркетинговой программы и особенно в выборе правильного сегмента покупателей с целью максимизации дохода от будущих продаж. Компания Тесла вроде как первая, но на нее падают все шишки как на лидера рынка. В это время другие мировые компании опередили ее в таком важнейшем вопросе как доступность электромобиля, а также сочетании преимуществ электро и двигателей внутреннего сгорания в гибридах. Они откусили существенную часть рынка, что повлияло на слабый рост продаж Тесел, в сравнении, например, с Ниссаном Лифом, который оказался очень сбалансированным и доступным по цене.