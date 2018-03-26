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Як підвищити продуктивність
компанії: правила Ілона Маска

Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:58

buratinyo

это конечно очень сильно сравнить тележку для гольфа - Ниссан Лиф с запасом хода в 130-150км что реально только для города с полноценным автомобилем Тесла с запасом 500-1000 км, сравнимым, а то и превышающим запас хода на стандартном баке большинства авто на ДВС. При этом новый Лиф 2018 стоит от 30К а самая дешевая Тесла 3 от 35К с разницей в запасе хода на одном заряде отличающимся в разы. Как для флагмана более чем достойное соотношение. Более того Тесла широко инвестирует а автозаправки которые до недавнего времени были вообще бесплатными. А это тысячи заправок. Уже не говоря о том что предзаказы идут на несколько лет вперед и тесла вынуждена вкладываться в строительство новых заводов, помимо основных разработок , исследовательской деятельности и развития основного модельного ряда. Тесла не просто клепает тачки - она очень серьезно вкладывает в инфраструктуру (тысячи заправок по штатам и европе) и заводы - а это естественно требует затрат, которые наверняка окупятся сторицей. Можно найти на рынке ведра на колесах и по 10К и даже дешевле с запасом хода в районе 100км, и называть их еще более "взвешенными", но за ними очереди почему то не стоят как и за лифом, потому как они совершенно не конкуренты Тесле, а вот за Теслой стоят на много лет вперед, что в очередной раз указывает на абсурдность тезисов о "лоссах" и "банкротстве" Теслы.
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