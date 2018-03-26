Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

Додано: Пон 23 кві, 2018 14:15

Surfer написав: buratinyo написав: Не видел еще сообщений об электромобилях с запасом хода 1000км. Зачем лгать? И уж точно цена за подобный мобиль будет не 35 тысяч.

Не видел еще сообщений об электромобилях с запасом хода 1000км. Зачем лгать? И уж точно цена за подобный мобиль будет не 35 тысяч.



То что вы чего то не знаете это не значит что этого нет , не надо свою безграмотность выдавать за точку зрения и делать какие то "выводы". Вата такая вата.







https://auto.onliner.by/2017/11/17/tesla-118 Tesla показала новый Roadster. Запас хода — 1000 км, разгон до сотни около 2 секунд



И это только Тесла , существуют и другие электро подобного ранга. Но в сравнении с Лифом - даже самая дешевая тесла 3, сравнимая с ним по цене имеет в разы больший запас хода. Так что аж никак лиф тесле не конкурент - разве что именно как тележка для гольфа для лимитированного крайне ограниченным пробегом сегмента , в сравнении с Теслой



Но в принципе довольно знакомый ход "мыслей" и таких же "доводов", согласно ватным методичкам - ничего нового

То что вы чего то не знаете это не значит что этого нет , не надо свою безграмотность выдавать за точку зрения и делать какие то "выводы". Вата такая вата.И это только Тесла , существуют и другие электро подобного ранга. Но в сравнении с Лифом - даже самая дешевая тесла 3, сравнимая с ним по цене имеет в разы больший запас хода. Так что аж никак лиф тесле не конкурент - разве что именно как тележка для гольфа для лимитированного крайне ограниченным пробегом сегмента , в сравнении с ТеслойНо в принципе довольно знакомый ход "мыслей" и таких же "доводов", согласно ватным методичкам - ничего нового

Силовая установка, если верить заявлениям Маска, на самом деле революционная.

На родстер установили батарею емкостью аж 200 кВт·ч. Запас хода будущей новинки должен составить около 1000 км! Разгон до 96 км/ч (60 миль в час) займет 1,9 секунды, скорость 160 км/ч новая Tesla наберет за 4,2 секунды после старта. Максимальная скорость — 400 км/ч. Четверть мили электрический спорткар проедет за 8,9 секунды. Звучит все это красиво — посмотрим, что будет в жизни. Заявленный модельный год преемника самой первой «Теслы» — 2020

Мои доводы основаны на классической экономической теории и на экономической теории Кейнса. А ты свои доводы где берешь только у Маска или еще у Гройсмана?По поводу ваты.... Я понял, я сейчас общаюсь с дегенератом, который придумал какое-то де*** оскорбление и вешает его на всех, кто хоть чуть чуть умнее его, т.е. на всех подряд.Вокруг тебя одни враги? И ты один спасаешь мир от вампиров, которых ты называешь почему-то ватой?Да, еще скажи мне зачем ты читаешь их методички?Подозреваю, что тебе нужно обратиться к психиатру. Проблема явная, тебе не откажут в помощи даже не смотря на рехформу украинской медицины под эгидой довольно странной Супрун - агента вражеской разведки... или она тоже ватник?Ты сам то ссылку свою хоть читал? Она какая то несолидная, напоминает ватную. И это же не машина, а всего лишь хотелка Маска, которая будет продаваться по цене от 250 000 долларов в лучшем случае после 2020 года. И это спортивный прототип, его покупатели - совсем не широкий круг автолюбителей.Электродвигатель революционный, да?Это в стиле Маска - трындеж, называть обычное и простое - сложным и революционным. Это пыль в глаза, не более. Но в тоже времени она не объясняет почему другие производители электромобилей уже получают прибыль, а компания Маска НЕТ.Т.е. что тут можно вообще обсуждать? Пробеги Тесла от одной зарядки, которые заявлялись в рекламных статьях, ни разу не подтвердились в реальности. Ведь Теслы уже есть в украинских городах и проверить это несложно, было бы желание. Но ты продолжай бороться дальше с ватой, с вышиватой и марсианами заодно.