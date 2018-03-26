Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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это конечно очень сильно сравнить тележку для гольфа - Ниссан Лиф с запасом хода в 130-150км что реально только для города с полноценным автомобилем Тесла с запасом 500-1000 км, сравнимым, а то и превышающим запас хода на стандартном баке большинства авто на ДВС. При этом новый Лиф 2018 стоит от 30К а самая дешевая Тесла 3 от 35К с разницей в запасе хода на одном заряде отличающимся в разы. Как для флагмана более чем достойное соотношение. Более того Тесла широко инвестирует а автозаправки которые до недавнего времени были вообще бесплатными. А это тысячи заправок. Уже не говоря о том что предзаказы идут на несколько лет вперед и тесла вынуждена вкладываться в строительство новых заводов, помимо основных разработок , исследовательской деятельности и развития основного модельного ряда. Тесла не просто клепает тачки - она очень серьезно вкладывает в инфраструктуру (тысячи заправок по штатам и европе) и заводы - а это естественно требует затрат, которые наверняка окупятся сторицей. Можно найти на рынке ведра на колесах и по 10К и даже дешевле с запасом хода в районе 100км, и называть их еще более "взвешенными", но за ними очереди почему то не стоят как и за лифом, потому как они совершенно не конкуренты Тесле, а вот за Теслой стоят на много лет вперед, что в очередной раз указывает на абсурдность тезисов о "лоссах" и "банкротстве" Теслы.
это конечно очень сильно сравнить тележку для гольфа - Ниссан Лиф с запасом хода в 130-150км что реально только для города с полноценным автомобилем Тесла с запасом 500-1000 км, сравнимым, а то и превышающим запас хода на стандартном баке большинства авто на ДВС. При этом новый Лиф 2018 стоит от 30К а самая дешевая Тесла 3 от 35К с разницей в запасе хода на одном заряде отличающимся в разы. Как для флагмана более чем достойное соотношение. Более того Тесла широко инвестирует а автозаправки которые до недавнего времени были вообще бесплатными. А это тысячи заправок. Уже не говоря о том что предзаказы идут на несколько лет вперед и тесла вынуждена вкладываться в строительство новых заводов, помимо основных разработок , исследовательской деятельности и развития основного модельного ряда. Тесла не просто клепает тачки - она очень серьезно вкладывает в инфраструктуру (тысячи заправок по штатам и европе) и заводы - а это естественно требует затрат, которые наверняка окупятся сторицей. Можно найти на рынке ведра на колесах и по 10К и даже дешевле с запасом хода в районе 100км, и называть их еще более "взвешенными", но за ними очереди почему то не стоят как и за лифом, потому как они совершенно не конкуренты Тесле, а вот за Теслой стоят на много лет вперед, что в очередной раз указывает на абсурдность тезисов о "лоссах" и "банкротстве" Теслы.
Не видел еще сообщений об электромобилях с запасом хода 1000км. Зачем лгать? И уж точно цена за подобный мобиль будет не 35 тысяч.
Инвестиции в электрозаправки и космическая программа это, конечно, именно то, что можно прямо отнести на производство и сбыт электромобилей Тесла. И вложения в электрозаправки просто колоссальные? С чего это такие мысли? В Украине с электрозаправками легко справляются даже автомобильные посредники. Стоимость проводов и разъемов пока копейки стоит. А площади традиционно берутся со старых нефтезаправок, которые в перспективе просто перестроятся полностью. Другими словами назвать это затратными инвестициями уж очень сложно.
Какой бы не распрекрасный был Маск со слов политических ботов инвесторов интересует лишь прибыли, до которых Тесле пока как до Киева раком. Это любой менеджер понимает и знает как Отче наш. Риски для успешности компании пока только возрастают, Маск не может справиться со своими обязанностями, раз появляются сообщения, что он работает круглосуточно. Заметьте, что я всего лишь изучил то, что вы здесь показали сами. Представляю что всплывет, если изучить компанию с пристрастием.
Что касается Лифа, то это далеко не повозка. У него пока одна проблема - пробег на зарядке меньше необходимых 300 км. Но он имеет тенденцию к росту и при этом производство Ниссан Лиф НЕ УБЫТОЧНО!!!!!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
маск уже угробил роскосмос, пока все смеялись над его идеей возврата ступеней и приводили тыщу причин, почему не взлетит. теперь посмейтесь, пока тесла не вышла на максимальные обороты, знатоки епта
Космонавтика это совершенно другой бизнес. Кстати, а что случилось с Роскосмосом? А заодно расскажите и про украинский космос, если в курсе. Мне очень интересно.
Возврат ступеней для меня лично выглядело как значительный прорыв в область доступности космоса для приватных компаний. Если это уже реализовано на самом деле и проходит без сбоев, то это открыло новые возможности для космонавтики. Того, кто это реализовал нужно наградить Нобелевской премией и всеми другими возможными премиями. Если Маск это проталкивал как инженер, то он гений. Но только как инженер.
Но вышесказанное никак не смягчит убытки, которые несет Тесла под руководством плохого менеджера Маска.
Некоторые тут украинские боты - великие экономисты путают прибыльность компании со сроком окупаемости ее проектов. Уверяю, что компания Тесла должна быть прибыльной уже сейчас, даже если срок окупаемости ее проектов еще не наступил. Ведь убыточность сегодня только усиливает риски того, что срок окупаемости не наступит вообще.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo написав: Уверяю, что компания Тесла должна быть прибыльной уже сейчас
как она может быть прибыльной, если куча денег вложено в производство, которое еще не работает на полную мощность?
Модельный ряд уже меняется у Теслы, а производство все не работает на полную мощность. Налицо проблемы со сбытом новых машин. Ведь не зря же на сайте Теслы во всю перепродают б/у машины. Какие то странные подходы у любителей Теслы - купил ее и сразу же в зад производителю сдает, чтобы тот еще кому-нибудь ее перепродал.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.