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Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:49
это тот, что говорил, что сотку уе в МММ кинул? он не только эксперт по налогам и недвижимости, но и автообзорщик теперь?
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:56
trololo написав: buratinyo написав:
Налицо проблемы со сбытом новых машин.
вообще то наоборот, проблемы в том, чтобы произвести и поставить машины всем желающим
Это совсем не серьезно. По вашему, компания не справляется с удовлетворением запросов от покупателей в течении уже около 10 лет? Тогда Маск подлежит немедленному увольнению, так как у него было достаточно времени, чтобы обеспечить всех немногочисленных желающих и заработать прибыль для акционеров.
Всем здесь известна, я надеюсь, классическая зависимость спроса от цены? Осмелюсь напомнить, что число желающих и могущих купить электромобиль как и любой товар снижается с ростом цен на него. Тесла занимает верхние позиции среди электромобилей на ценовой шкале. Поэтому число покупок мобилей Тесла будет всегда меньше, чем число покупок той же Ниссан Лиф или других недорогих электромобилей на устоявшемся рынке. А рынок электроавтомобилей сформировался еще лет 6-7 назад.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 18:04
buratinyo написав:
Это совсем не серьезно. По вашему, компания не справляется с удовлетворением запросов от покупателей в течении уже около 10 лет?
а вы не понимаете, что чем дешевле модель тем выше спрос? со спросом на модел ес и Х справлялись, со спросом на модел 3 не справляются пока, но справятся, когда заводы на полную мощность заработают.
вы делаете глубокие выводы о тесле, даже не изучив их бизнес-модель, которая предполагала сначала производство дорогих авто и потом за эту прибыль развитие бюджетных моделей. стыд вам, товарищ буратин.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 23 кві, 2018 18:32
trololo написав: buratinyo написав:
Это совсем не серьезно. По вашему, компания не справляется с удовлетворением запросов от покупателей в течении уже около 10 лет?
а вы не понимаете, что чем дешевле модель тем выше спрос? со спросом на модел ес и Х справлялись, со спросом на модел 3 не справляются пока, но справятся, когда заводы на полную мощность заработают.
вы делаете глубокие выводы о тесле, даже не изучив их бизнес-модель, которая предполагала сначала производство дорогих авто и потом за эту прибыль развитие бюджетных моделей. стыд вам, товарищ буратин.
нельзя быть настолько глупым... даже папа карло удивился
как они могут применить эту бизнес модель, если они даже производство наладить не могут по причине слабого спроса? Где ж деньги брать, если убытки показывают, если стоимость акций уже не радует?
Их цены как на спортивные добротные тачки, а качество пластика практически такое же как на дешевых машинах.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 18:42
buratinyo написав:
производство наладить не могут по причине слабого спроса?
нет, производство наладить не могут в связи со сложностью пуско-наладки заводов с крайне высокой степенью роботизации, а не в связи с низким спросом
но наладят обязательно, это лишь вопрос времени, тогда компания и выйдет в прибыль. повторюсь, со спросом никаких проблем нет, но врожденная или приобретенная хлопкоголовость не дает вам возможности адекватно оценивать события. потому мне дальше обсуждать бред "низких цена на акции теслы" ( на самом деле они не низкие), которые отпугивают инвесторов, не интересно. если вы акции от облигаций не отличаете, о чем с вами дискутировать?
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Додано: Пон 23 кві, 2018 18:52
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Додано: Пон 23 кві, 2018 19:31
trololo написав:
он не только эксперт по налогам и недвижимости, но и автообзорщик теперь?
Ну, товарищ заработал пару копеек, купил за 120 тысяч Теслу и сделал автообзор в своем блоге, чего бы и нет.
Хотелось бы услышать опровержения его словам:
- запчастей не хрена нет, приходится ждать в сервисах 2-3 месяца
- внутри салона дешевый пластик, не соответствующий люксовой стоимости машины
- багажник скрипит как у дешевки после нескольких месяцев эксплуатации
- экран компа просто так лопнул после нескольких месяцев эксплуатации и поменять его стоит 1200 долларов
- машина катастрофически, как никакая другая, теряет свою стоимость после 1-2 лет эксплуатации
Хотелось бы чтобы реальному пользователю ответили реальные пользователи, а то мы тут комментируем всё больше гипотетически.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 08:36
trololo написав: buratinyo написав:
производство наладить не могут по причине слабого спроса?
нет, производство наладить не могут в связи со сложностью пуско-наладки заводов с крайне высокой степенью роботизации, а не в связи с низким спросом
но наладят обязательно, это лишь вопрос времени, тогда компания и выйдет в прибыль. повторюсь, со спросом никаких проблем нет, но врожденная или приобретенная хлопкоголовость не дает вам возможности адекватно оценивать события. потому мне дальше обсуждать бред "низких цена на акции теслы" ( на самом деле они не низкие), которые отпугивают инвесторов, не интересно. если вы акции от облигаций не отличаете, о чем с вами дискутировать?
В каком месте мы обсуждали с вами акции о облигации? Вы специалист уже и фондового рынка, думаете такой же многостаночник как и Маск?
На чем объективном основывается ваше утверждение, что проблем со спросом на Теслу нет??? Как это стыкуется с многочисленными фактами о том, что цена Теслы не соответствует ее качеству?
Подтвердите, пожалуйста, постоянный рост цен на акции Тесла в течение последнего года со ссылками на официальные источники. Вы же уже, надеюсь, понимаете, что и биткоин расти вечно не может и падает очень быстро при каждом удобном случае. А вы утверждали с пеной на губах противоположное. Не ошибитесь и в этот раз.
Вам нужно также изучить вопросы прибыльности компаний, точки безубыточности, сроков окупаемости проектов и инвестиций, вопросы дисконта. И только после этого вы сможете понять почему компании даже с большими начальными инвестициями стремятся показать любой ценой прибыль в первые несколько лет как только заработают и начнут продавать свой товар потребителям. В противном случае, а компании это знают - риск убыточности проекта возрастает до бесконечности.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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