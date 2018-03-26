Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

Додано: Вів 24 кві, 2018 08:36

trololo написав: buratinyo написав: производство наладить не могут по причине слабого спроса?

производство наладить не могут по причине слабого спроса?



нет, производство наладить не могут в связи со сложностью пуско-наладки заводов с крайне высокой степенью роботизации, а не в связи с низким спросом

но наладят обязательно, это лишь вопрос времени, тогда компания и выйдет в прибыль. повторюсь, со спросом никаких проблем нет, но врожденная или приобретенная хлопкоголовость не дает вам возможности адекватно оценивать события. потому мне дальше обсуждать бред "низких цена на акции теслы" ( на самом деле они не низкие), которые отпугивают инвесторов, не интересно. если вы акции от облигаций не отличаете, о чем с вами дискутировать? нет, производство наладить не могут в связи со сложностью пуско-наладки заводов с крайне высокой степенью роботизации, а не в связи с низким спросомно наладят обязательно, это лишь вопрос времени, тогда компания и выйдет в прибыль. повторюсь, со спросом никаких проблем нет, но врожденная или приобретенная хлопкоголовость не дает вам возможности адекватно оценивать события. потому мне дальше обсуждать бред "низких цена на акции теслы" ( на самом деле они не низкие), которые отпугивают инвесторов, не интересно. если вы акции от облигаций не отличаете, о чем с вами дискутировать?

В каком месте мы обсуждали с вами акции о облигации? Вы специалист уже и фондового рынка, думаете такой же многостаночник как и Маск?На чем объективном основывается ваше утверждение, что проблем со спросом на Теслу нет??? Как это стыкуется с многочисленными фактами о том, что цена Теслы не соответствует ее качеству?Подтвердите, пожалуйста, постоянный рост цен на акции Тесла в течение последнего года со ссылками на официальные источники. Вы же уже, надеюсь, понимаете, что и биткоин расти вечно не может и падает очень быстро при каждом удобном случае. А вы утверждали с пеной на губах противоположное. Не ошибитесь и в этот раз.Вам нужно также изучить вопросы прибыльности компаний, точки безубыточности, сроков окупаемости проектов и инвестиций, вопросы дисконта. И только после этого вы сможете понять почему компании даже с большими начальными инвестициями стремятся показать любой ценой прибыль в первые несколько лет как только заработают и начнут продавать свой товар потребителям. В противном случае, а компании это знают - риск убыточности проекта возрастает до бесконечности.