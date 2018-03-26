Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

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Додано: Вів 24 кві, 2018 11:46
Что общего у Мавроди, "Накамото" и Маска? Они очень грамотно загнали аленей в свои мыльные пузыри. Пиар, пиар и ещё раз пиар. Пипл хавает.
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:03
у шефа Тесла С третий год. По пунктам -
Нифига не ломалось, зачем нужны запчаси?!
Внутри очень стильно как в космическом корабле, типа иФона все, не типичная амовская машина.
Багажник не скрипит, вообще все реально хорошо подогнано, едет неслышно по дороге. (меньше надо на спорткаре по рытвинам елозить)
Экран компа - у шефа пакет на 8 лет, ему бесплатно все меняют, заливают стеклоочиститель и ставят зимную резину, почему этот чудак что-то за экран платит - вопрос...
Что значит "катостофически теряет стоимость" - в процентах? надо смотреть, но явно на ней все 8 лет действия сервисного пакета (куда и экстренная зарядка на станциях входит) шеф докатает, он в городке первый был, сейчас уже 6 тесл.
Инженер приехал из Норвегии - сказал впечатление что половина машин на улице Тесла...
А по ощущениям, когда на автобане уберешь руки и машина сама по навику едет.... ВАУ! Ты в будущем, "флипнем до космодрома" !
Будет за 30к, надо будет думать...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:18
Nissan Leaf продано в 2015 - 43,651
Tesla S ___ продано в 2015 - 50,446
с учетом что они в разных сегментах - семейный и Спорткар, их вообще не надо сравнивать...
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П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:26
Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск
может и сдуется цена акций Теслы, но производство останется, Ракеты будут дальше летать а вот после МММ-биткоинов ничего.
Надо все же различать пузыри на рынке и просто пирамиды... И когда сидишь в пузыре не ясно что это пузырь, "просто недвижка было недооценена и растет", а вот в пирамиде все ясно...
И еще, если миллиардерсво Гугла, Фасебука и остальных сервисных интернетов выглядит странно, то Илон настоящий, классический бизнессмэн, как Джобс, как Форд, инженер, делает машины, что не так?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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