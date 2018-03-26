RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як підвищити продуктивність
компанії: правила Ілона Маска

Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:46

Что общего у Мавроди, "Накамото" и Маска? Они очень грамотно загнали аленей в свои мыльные пузыри. Пиар, пиар и ещё раз пиар. Пипл хавает.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 572
З нами з: 13.03.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:03

  freeze написав:
  trololo написав:он не только эксперт по налогам и недвижимости, но и автообзорщик теперь?


Ну, товарищ заработал пару копеек, купил за 120 тысяч Теслу и сделал автообзор в своем блоге, чего бы и нет.
Хотелось бы услышать опровержения его словам:
- запчастей не хрена нет, приходится ждать в сервисах 2-3 месяца
- внутри салона дешевый пластик, не соответствующий люксовой стоимости машины
- багажник скрипит как у дешевки после нескольких месяцев эксплуатации
- экран компа просто так лопнул после нескольких месяцев эксплуатации и поменять его стоит 1200 долларов
- машина катастрофически, как никакая другая, теряет свою стоимость после 1-2 лет эксплуатации

Хотелось бы чтобы реальному пользователю ответили реальные пользователи, а то мы тут комментируем всё больше гипотетически.


у шефа Тесла С третий год. По пунктам -
Нифига не ломалось, зачем нужны запчаси?!
Внутри очень стильно как в космическом корабле, типа иФона все, не типичная амовская машина.
Багажник не скрипит, вообще все реально хорошо подогнано, едет неслышно по дороге. (меньше надо на спорткаре по рытвинам елозить)
Экран компа - у шефа пакет на 8 лет, ему бесплатно все меняют, заливают стеклоочиститель и ставят зимную резину, почему этот чудак что-то за экран платит - вопрос...
Что значит "катостофически теряет стоимость" - в процентах? надо смотреть, но явно на ней все 8 лет действия сервисного пакета (куда и экстренная зарядка на станциях входит) шеф докатает, он в городке первый был, сейчас уже 6 тесл.
Инженер приехал из Норвегии - сказал впечатление что половина машин на улице Тесла...

А по ощущениям, когда на автобане уберешь руки и машина сама по навику едет.... ВАУ! Ты в будущем, "флипнем до космодрома" !

Будет за 30к, надо будет думать...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 24.07.10
Подякував: 139 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:18

  buratinyo написав:
  Surfer написав:а теперь смотрим сюда :

где четко видно где есть рост продаж (топ у всех трех моделей Теслы в 2018 по сравнению с прошдлым годом, занимающие лидерство по продажам с большим отрывом от конкурентов) а где падение (лиф).


А теперь открываем глаза и видим, что картинки составлены от балды каким-то двоешником. :)

Это не статистика продаж, это брехня маркетологов. Ниссан лиф самая продаваемая модель из электромобилей. Не верите? Ничем тогда помочь не могу.


Nissan Leaf продано в 2015 - 43,651
Tesla S ___ продано в 2015 - 50,446 :wink:
с учетом что они в разных сегментах - семейный и Спорткар, их вообще не надо сравнивать...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 24.07.10
Подякував: 139 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:26

Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск

  warlamp написав:Что общего у Мавроди, "Накамото" и Маска? Они очень грамотно загнали аленей в свои мыльные пузыри. Пиар, пиар и ещё раз пиар. Пипл хавает.


может и сдуется цена акций Теслы, но производство останется, Ракеты будут дальше летать а вот после МММ-биткоинов ничего.

Надо все же различать пузыри на рынке и просто пирамиды... И когда сидишь в пузыре не ясно что это пузырь, "просто недвижка было недооценена и растет", а вот в пирамиде все ясно...

И еще, если миллиардерсво Гугла, Фасебука и остальных сервисных интернетов выглядит странно, то Илон настоящий, классический бизнессмэн, как Джобс, как Форд, инженер, делает машины, что не так?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 24.07.10
Подякував: 139 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: finuser190 і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит 1, 2
R2 » Пон 23 кві, 2018 14:16
11 691
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 10:20
sal
Прописка по-новому: правила реєстрації в Україні змінять
R2 » Вів 17 кві, 2018 10:40
8 460
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 20:05
plugatyrev
З квітня змінюються правила виїзду за кордон з дітьми 1, 2
R2 » Пон 26 бер, 2018 08:00
10 653
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 19:32
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.