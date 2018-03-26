Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

Додано: Вів 24 кві, 2018 12:03

freeze написав: trololo написав: он не только эксперт по налогам и недвижимости, но и автообзорщик теперь? он не только эксперт по налогам и недвижимости, но и автообзорщик теперь?



Ну, товарищ заработал пару копеек, купил за 120 тысяч Теслу и сделал автообзор в своем блоге, чего бы и нет.

Хотелось бы услышать опровержения его словам:

- запчастей не хрена нет, приходится ждать в сервисах 2-3 месяца

- внутри салона дешевый пластик, не соответствующий люксовой стоимости машины

- багажник скрипит как у дешевки после нескольких месяцев эксплуатации

- экран компа просто так лопнул после нескольких месяцев эксплуатации и поменять его стоит 1200 долларов

- машина катастрофически, как никакая другая, теряет свою стоимость после 1-2 лет эксплуатации



Хотелось бы чтобы реальному пользователю ответили реальные пользователи, а то мы тут комментируем всё больше гипотетически. Ну, товарищ заработал пару копеек, купил за 120 тысяч Теслу и сделал автообзор в своем блоге, чего бы и нет.Хотелось бы услышать опровержения его словам:- запчастей не хрена нет, приходится ждать в сервисах 2-3 месяца- внутри салона дешевый пластик, не соответствующий люксовой стоимости машины- багажник скрипит как у дешевки после нескольких месяцев эксплуатации- экран компа просто так лопнул после нескольких месяцев эксплуатации и поменять его стоит 1200 долларов- машина катастрофически, как никакая другая, теряет свою стоимость после 1-2 лет эксплуатацииХотелось бы чтобы реальному пользователю ответили реальные пользователи, а то мы тут комментируем всё больше гипотетически.

у шефа Тесла С третий год. По пунктам -Нифига не ломалось, зачем нужны запчаси?!Внутри очень стильно как в космическом корабле, типа иФона все, не типичная амовская машина.Багажник не скрипит, вообще все реально хорошо подогнано, едет неслышно по дороге. (меньше надо на спорткаре по рытвинам елозить)Экран компа - у шефа пакет на 8 лет, ему бесплатно все меняют, заливают стеклоочиститель и ставят зимную резину, почему этот чудак что-то за экран платит - вопрос...Что значит "катостофически теряет стоимость" - в процентах? надо смотреть, но явно на ней все 8 лет действия сервисного пакета (куда и экстренная зарядка на станциях входит) шеф докатает, он в городке первый был, сейчас уже 6 тесл.Инженер приехал из Норвегии - сказал впечатление что половина машин на улице Тесла...А по ощущениям, когда на автобане уберешь руки и машина сама по навику едет.... ВАУ! Ты в будущем, "флипнем до космодрома" !Будет за 30к, надо будет думать...