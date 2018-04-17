Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

Додано: Вів 24 кві, 2018 14:38

buratinyo написав: Я не могу знать об очередях на машины Тесла. Я не имею методичек. Но предположим, что это так. Тогда почему показатели прибыльности компании Теслы на дне????? Ведь они считаются по факту заключения сделок, а не по факту их закрытия или завершения. Я не могу знать об очередях на машины Тесла. Я не имею методичек. Но предположим, что это так. Тогда почему показатели прибыльности компании Теслы на дне????? Ведь они считаются по факту заключения сделок, а не по факту их закрытия или завершения.

в который раз убеждаюсь, что если любитель ВВХ, так значит скорее всего либо лжец, либо недалекий. последний раз пишу, читайте внимательно.когда анонсировали модел 3, каждый желающий мог встать в очередь на покупку, внеся предоплату 1 тыс долларов. это НЕ ПРОДАЖА, это резерв на два года вперед. люди ждут свои машины. собрали почти полмиллиона желающих, которые дали по штуке. поскольку объемы производства модел 3 буду значительно вышел модел ес и модел Х (потому она в разы дешевле и спрос в несколько раз выше), для этого нужно было увеличить производственные мощности чуть ли не в трое. непростая задача. привлекли деньги, начали строить новые заводы. поскольку маск сделал большую ставку на автоматизацию, и минимум ручной сборки, эти заводы очень дорогие, потому мы видим убытки на сегодняшний день, потому что затраты по увеличению производственных мощностей уже понесены, а дохода нет, потому что еще не не вышли на прогнозный максимум производства (не так то просто оказалось увеличить втрое объемы производства на роботизированных линиях, маск недавно признался, что недооценил пользу ручной сборки).как по мере роста объемов производства, будет увеличиваться доход от продаж, и через некорое время компания выйдет в прибыль. банкротство не грозит, потому что привлечь деньги на долговом рынке, чтобы переждать эту ситуацию, никаких проблем нет.