Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:46
Что общего у Мавроди, "Накамото" и Маска? Они очень грамотно загнали аленей в свои мыльные пузыри. Пиар, пиар и ещё раз пиар. Пипл хавает.
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:03
у шефа Тесла С третий год. По пунктам -
Нифига не ломалось, зачем нужны запчаси?!
Внутри очень стильно как в космическом корабле, типа иФона все, не типичная амовская машина.
Багажник не скрипит, вообще все реально хорошо подогнано, едет неслышно по дороге. (меньше надо на спорткаре по рытвинам елозить)
Экран компа - у шефа пакет на 8 лет, ему бесплатно все меняют, заливают стеклоочиститель и ставят зимную резину, почему этот чудак что-то за экран платит - вопрос...
Что значит "катостофически теряет стоимость" - в процентах? надо смотреть, но явно на ней все 8 лет действия сервисного пакета (куда и экстренная зарядка на станциях входит) шеф докатает, он в городке первый был, сейчас уже 6 тесл.
Инженер приехал из Норвегии - сказал впечатление что половина машин на улице Тесла...
А по ощущениям, когда на автобане уберешь руки и машина сама по навику едет.... ВАУ! Ты в будущем, "флипнем до космодрома" !
Будет за 30к, надо будет думать...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:18
Nissan Leaf продано в 2015 - 43,651
Tesla S ___ продано в 2015 - 50,446
с учетом что они в разных сегментах - семейный и Спорткар, их вообще не надо сравнивать...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:26
Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск
может и сдуется цена акций Теслы, но производство останется, Ракеты будут дальше летать а вот после МММ-биткоинов ничего.
Надо все же различать пузыри на рынке и просто пирамиды... И когда сидишь в пузыре не ясно что это пузырь, "просто недвижка было недооценена и растет", а вот в пирамиде все ясно...
И еще, если миллиардерсво Гугла, Фасебука и остальных сервисных интернетов выглядит странно, то Илон настоящий, классический бизнессмэн, как Джобс, как Форд, инженер, делает машины, что не так?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:38
в который раз убеждаюсь, что если любитель ВВХ, так значит скорее всего либо лжец, либо недалекий. последний раз пишу, читайте внимательно.
когда анонсировали модел 3, каждый желающий мог встать в очередь на покупку, внеся предоплату 1 тыс долларов. это НЕ ПРОДАЖА, это резерв на два года вперед. люди ждут свои машины. собрали почти полмиллиона желающих, которые дали по штуке. поскольку объемы производства модел 3 буду значительно вышел модел ес и модел Х (потому она в разы дешевле и спрос в несколько раз выше), для этого нужно было увеличить производственные мощности чуть ли не в трое. непростая задача. привлекли деньги, начали строить новые заводы. поскольку маск сделал большую ставку на автоматизацию, и минимум ручной сборки, эти заводы очень дорогие, потому мы видим убытки на сегодняшний день, потому что затраты по увеличению производственных мощностей уже понесены, а дохода нет, потому что еще не не вышли на прогнозный максимум производства (не так то просто оказалось увеличить втрое объемы производства на роботизированных линиях, маск недавно признался, что недооценил пользу ручной сборки).
как по мере роста объемов производства, будет увеличиваться доход от продаж, и через некорое время компания выйдет в прибыль. банкротство не грозит, потому что привлечь деньги на долговом рынке, чтобы переждать эту ситуацию, никаких проблем нет.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:52
вы еще глупее чем кажетесь. навверное поэтому фейсбук на айпио выходил не имея прибыли за душой в высокотехнологичных конкурентных отраслях, требующих больших инвестиций в развитие, прибыль может обычно появляеться ооочень не скоро, потому что такие продукты требуют огромных вложений в ниокр и/или производство. многие лидеры рынка годами без прибыли работают, лишь бы закрепить свою долю. вы полный ноль. не понимаете ничего абсолютно, еще и врете. типичный ватник
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:35
реклама
|