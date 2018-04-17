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Як підвищити продуктивність
компанії: правила Ілона Маска

Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:46

Что общего у Мавроди, "Накамото" и Маска? Они очень грамотно загнали аленей в свои мыльные пузыри. Пиар, пиар и ещё раз пиар. Пипл хавает.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:03

  freeze написав:
  trololo написав:он не только эксперт по налогам и недвижимости, но и автообзорщик теперь?


Ну, товарищ заработал пару копеек, купил за 120 тысяч Теслу и сделал автообзор в своем блоге, чего бы и нет.
Хотелось бы услышать опровержения его словам:
- запчастей не хрена нет, приходится ждать в сервисах 2-3 месяца
- внутри салона дешевый пластик, не соответствующий люксовой стоимости машины
- багажник скрипит как у дешевки после нескольких месяцев эксплуатации
- экран компа просто так лопнул после нескольких месяцев эксплуатации и поменять его стоит 1200 долларов
- машина катастрофически, как никакая другая, теряет свою стоимость после 1-2 лет эксплуатации

Хотелось бы чтобы реальному пользователю ответили реальные пользователи, а то мы тут комментируем всё больше гипотетически.


у шефа Тесла С третий год. По пунктам -
Нифига не ломалось, зачем нужны запчаси?!
Внутри очень стильно как в космическом корабле, типа иФона все, не типичная амовская машина.
Багажник не скрипит, вообще все реально хорошо подогнано, едет неслышно по дороге. (меньше надо на спорткаре по рытвинам елозить)
Экран компа - у шефа пакет на 8 лет, ему бесплатно все меняют, заливают стеклоочиститель и ставят зимную резину, почему этот чудак что-то за экран платит - вопрос...
Что значит "катостофически теряет стоимость" - в процентах? надо смотреть, но явно на ней все 8 лет действия сервисного пакета (куда и экстренная зарядка на станциях входит) шеф докатает, он в городке первый был, сейчас уже 6 тесл.
Инженер приехал из Норвегии - сказал впечатление что половина машин на улице Тесла...

А по ощущениям, когда на автобане уберешь руки и машина сама по навику едет.... ВАУ! Ты в будущем, "флипнем до космодрома" !

Будет за 30к, надо будет думать...
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Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:18

  buratinyo написав:
  Surfer написав:а теперь смотрим сюда :

где четко видно где есть рост продаж (топ у всех трех моделей Теслы в 2018 по сравнению с прошдлым годом, занимающие лидерство по продажам с большим отрывом от конкурентов) а где падение (лиф).


А теперь открываем глаза и видим, что картинки составлены от балды каким-то двоешником. :)

Это не статистика продаж, это брехня маркетологов. Ниссан лиф самая продаваемая модель из электромобилей. Не верите? Ничем тогда помочь не могу.


Nissan Leaf продано в 2015 - 43,651
Tesla S ___ продано в 2015 - 50,446 :wink:
с учетом что они в разных сегментах - семейный и Спорткар, их вообще не надо сравнивать...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:26

Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск

  warlamp написав:Что общего у Мавроди, "Накамото" и Маска? Они очень грамотно загнали аленей в свои мыльные пузыри. Пиар, пиар и ещё раз пиар. Пипл хавает.


может и сдуется цена акций Теслы, но производство останется, Ракеты будут дальше летать а вот после МММ-биткоинов ничего.

Надо все же различать пузыри на рынке и просто пирамиды... И когда сидишь в пузыре не ясно что это пузырь, "просто недвижка было недооценена и растет", а вот в пирамиде все ясно...

И еще, если миллиардерсво Гугла, Фасебука и остальных сервисных интернетов выглядит странно, то Илон настоящий, классический бизнессмэн, как Джобс, как Форд, инженер, делает машины, что не так?!
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П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:38

  buratinyo написав:Я не могу знать об очередях на машины Тесла. Я не имею методичек. Но предположим, что это так. Тогда почему показатели прибыльности компании Теслы на дне????? Ведь они считаются по факту заключения сделок, а не по факту их закрытия или завершения.


в который раз убеждаюсь, что если любитель ВВХ, так значит скорее всего либо лжец, либо недалекий. последний раз пишу, читайте внимательно.

когда анонсировали модел 3, каждый желающий мог встать в очередь на покупку, внеся предоплату 1 тыс долларов. это НЕ ПРОДАЖА, это резерв на два года вперед. люди ждут свои машины. собрали почти полмиллиона желающих, которые дали по штуке. поскольку объемы производства модел 3 буду значительно вышел модел ес и модел Х (потому она в разы дешевле и спрос в несколько раз выше), для этого нужно было увеличить производственные мощности чуть ли не в трое. непростая задача. привлекли деньги, начали строить новые заводы. поскольку маск сделал большую ставку на автоматизацию, и минимум ручной сборки, эти заводы очень дорогие, потому мы видим убытки на сегодняшний день, потому что затраты по увеличению производственных мощностей уже понесены, а дохода нет, потому что еще не не вышли на прогнозный максимум производства (не так то просто оказалось увеличить втрое объемы производства на роботизированных линиях, маск недавно признался, что недооценил пользу ручной сборки).

как по мере роста объемов производства, будет увеличиваться доход от продаж, и через некорое время компания выйдет в прибыль. банкротство не грозит, потому что привлечь деньги на долговом рынке, чтобы переждать эту ситуацию, никаких проблем нет.
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:52

  buratinyo написав: компании даже с большими начальными инвестициями стремятся показать любой ценой прибыль в первые несколько лет как только заработают и начнут продавать свой товар потребителям. В противном случае, а компании это знают - риск убыточности проекта возрастает до бесконечности.


вы еще глупее чем кажетесь. навверное поэтому фейсбук на айпио выходил не имея прибыли за душой :D в высокотехнологичных конкурентных отраслях, требующих больших инвестиций в развитие, прибыль может обычно появляеться ооочень не скоро, потому что такие продукты требуют огромных вложений в ниокр и/или производство. многие лидеры рынка годами без прибыли работают, лишь бы закрепить свою долю. вы полный ноль. не понимаете ничего абсолютно, еще и врете. типичный ватник :mrgreen:
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Сегодня и завтра Тесла

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Проверим прогноз, ждать осталось недолго - Тесла станет прибыльной в 3 кв.2018 и прибыль будет только расти:

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