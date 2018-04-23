Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

Додано: Сер 25 кві, 2018 18:41

trololo написав: buratinyo написав: компании даже с большими начальными инвестициями стремятся показать любой ценой прибыль в первые несколько лет как только заработают и начнут продавать свой товар потребителям. В противном случае, а компании это знают - риск убыточности проекта возрастает до бесконечности. компании даже с большими начальными инвестициями стремятся показать любой ценой прибыль в первые несколько лет как только заработают и начнут продавать свой товар потребителям. В противном случае, а компании это знают - риск убыточности проекта возрастает до бесконечности.



вы еще глупее чем кажетесь. навверное поэтому фейсбук на айпио выходил не имея прибыли за душой в высокотехнологичных конкурентных отраслях, требующих больших инвестиций в развитие, прибыль может обычно появляеться ооочень не скоро, потому что такие продукты требуют огромных вложений в ниокр и/или производство. многие лидеры рынка годами без прибыли работают, лишь бы закрепить свою долю. вы полный ноль. не понимаете ничего абсолютно, еще и врете. типичный ватник вы еще глупее чем кажетесь. навверное поэтому фейсбук на айпио выходил не имея прибыли за душойв высокотехнологичных конкурентных отраслях, требующих больших инвестиций в развитие, прибыль может обычно появляеться ооочень не скоро, потому что такие продукты требуют огромных вложений в ниокр и/или производство. многие лидеры рынка годами без прибыли работают, лишь бы закрепить свою долю. вы полный ноль. не понимаете ничего абсолютно, еще и врете. типичный ватник

Это с каких пор производство электромобилей стало высокотехнологичной отраслью, требующей огромных инвестиций? Электромобили придумали, если не ошибаюсь, еще в 18-м веке. Электромотор, система управления электромотором (примитивный контроллер), аккумулятор - это что верх технологий для вас??? ДВС на порядок сложнее был. А где вы учились?Следовательно возникает естественное противоречие в приведенных вами данных, взятых из рекламных статеек. Почему Ниссан прибылен при сравнительно более дешевом в продаже электромобиле, а Тесла убыточна? Ведь производственное оборудование и там и там по сложности одинаковое. И товар по сути принципиально не различается, кроме отдельных потребительских ньюансов. Ладно мы не сравниваем других производителей, которые только выходят на рынок и слишком малое число общих продаж еще им реально не дает возможности показать еще прибыль. Но вы же сами утверждаете что Тесла продает больше всех и в течении более чем 10 лет.Следовательно убыточность Теслы связана исключительно из-за воровства менеджеров компании. Другие варианты слабо вероятны. Запустить завод по типу ЗАЗа можно всего за полгода, еще через полгода можно выйти на проектную мощность. Это для сравнения. И клепал ЗАЗ ланосов тысячами.Я на всякий случай кидаю эту ссылку, чтобы вы свои доводы тщательнее подбирали, а то мне скучно стало без хороших специалистов обсуждать эту тему. Кстати, вы попадаете здесь под все пункты.Точным числом проданных электромобилей не владеет среди пользователей интернета никто, все данные указываются без доказательств на их достоверность и обычно даются только по США. Мы можем их проверить косвенно, не распространяясь сильно о результатах, чтобы не расстраивались свидетели Теслы - спортивного автомобиля доступного каждому писателю на финансовом форуме, как я понял сразу.Итак, заходим на copart и видим, что в продаже всего только 50 битых Тесел.Ищем там же ниссан лиф и находим о чудо!!! аж 68 битых Лифов.Анализируя эту информацию я предполагаю, что число продаваемых битых машин конкретной марки прямо коррелирует с числом проданных в США этих машин этой же марки, но только ранее и новыми. При таком подходе получаем, что число проданных Лифов и только в США больше, чем число проданных Тесел. Следовательно приведенная здесь ранее красивая мнимая статистика продаж с круглыми числами от компании Тесла явно ложна. И ей ни в коем случае нельзя доверять.