Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 11:46
Что общего у Мавроди, "Накамото" и Маска? Они очень грамотно загнали аленей в свои мыльные пузыри. Пиар, пиар и ещё раз пиар. Пипл хавает.
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:03
у шефа Тесла С третий год. По пунктам -
Нифига не ломалось, зачем нужны запчаси?!
Внутри очень стильно как в космическом корабле, типа иФона все, не типичная амовская машина.
Багажник не скрипит, вообще все реально хорошо подогнано, едет неслышно по дороге. (меньше надо на спорткаре по рытвинам елозить)
Экран компа - у шефа пакет на 8 лет, ему бесплатно все меняют, заливают стеклоочиститель и ставят зимную резину, почему этот чудак что-то за экран платит - вопрос...
Что значит "катостофически теряет стоимость" - в процентах? надо смотреть (посмотрел - в Германии трехлетка с 50к пробегом стоит 80к€ при стартовой 130к€, теряет конечно 40%, ну так и БМВ спортивная с такими пробегами теряет 50%), но явно на ней все 8 лет действия сервисного пакета (куда и экстренная зарядка на станциях входит) шеф докатает, он в городке первый был, сейчас уже 6 тесл.
Инженер приехал из Норвегии - сказал впечатление что половина машин на улице Тесла...
А по ощущениям, когда на автобане уберешь руки и машина сама по навику едет.... ВАУ! Ты в будущем, "флипнем до космодрома" !
Будет за 30к, надо будет думать...
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 24 кві, 2018 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:18
Nissan Leaf продано в 2015 - 43,651
Tesla S ___ продано в 2015 - 50,446
с учетом что они в разных сегментах - семейный и Спорткар, их вообще не надо сравнивать...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:26
Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск
может и сдуется цена акций Теслы, но производство останется, Ракеты будут дальше летать а вот после МММ-биткоинов ничего.
Надо все же различать пузыри на рынке и просто пирамиды... И когда сидишь в пузыре не ясно что это пузырь, "просто недвижка было недооценена и растет", а вот в пирамиде все ясно...
И еще, если миллиардерсво Гугла, Фасебука и остальных сервисных интернетов выглядит странно, то Илон настоящий, классический бизнессмэн, как Джобс, как Форд, инженер, делает машины, что не так?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:38
в который раз убеждаюсь, что если любитель ВВХ, так значит скорее всего либо лжец, либо недалекий. последний раз пишу, читайте внимательно.
когда анонсировали модел 3, каждый желающий мог встать в очередь на покупку, внеся предоплату 1 тыс долларов. это НЕ ПРОДАЖА, это резерв на два года вперед. люди ждут свои машины. собрали почти полмиллиона желающих, которые дали по штуке. поскольку объемы производства модел 3 буду значительно вышел модел ес и модел Х (потому она в разы дешевле и спрос в несколько раз выше), для этого нужно было увеличить производственные мощности чуть ли не в трое. непростая задача. привлекли деньги, начали строить новые заводы. поскольку маск сделал большую ставку на автоматизацию, и минимум ручной сборки, эти заводы очень дорогие, потому мы видим убытки на сегодняшний день, потому что затраты по увеличению производственных мощностей уже понесены, а дохода нет, потому что еще не не вышли на прогнозный максимум производства (не так то просто оказалось увеличить втрое объемы производства на роботизированных линиях, маск недавно признался, что недооценил пользу ручной сборки).
как по мере роста объемов производства, будет увеличиваться доход от продаж, и через некорое время компания выйдет в прибыль. банкротство не грозит, потому что привлечь деньги на долговом рынке, чтобы переждать эту ситуацию, никаких проблем нет.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:52
вы еще глупее чем кажетесь. навверное поэтому фейсбук на айпио выходил не имея прибыли за душой в высокотехнологичных конкурентных отраслях, требующих больших инвестиций в развитие, прибыль может обычно появляеться ооочень не скоро, потому что такие продукты требуют огромных вложений в ниокр и/или производство. многие лидеры рынка годами без прибыли работают, лишь бы закрепить свою долю. вы полный ноль. не понимаете ничего абсолютно, еще и врете. типичный ватник
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:35
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:41
Это с каких пор производство электромобилей стало высокотехнологичной отраслью, требующей огромных инвестиций? Электромобили придумали, если не ошибаюсь, еще в 18-м веке. Электромотор, система управления электромотором (примитивный контроллер), аккумулятор - это что верх технологий для вас??? ДВС на порядок сложнее был. А где вы учились?
Следовательно возникает естественное противоречие в приведенных вами данных, взятых из рекламных статеек. Почему Ниссан прибылен при сравнительно более дешевом в продаже электромобиле, а Тесла убыточна? Ведь производственное оборудование и там и там по сложности одинаковое. И товар по сути принципиально не различается, кроме отдельных потребительских ньюансов. Ладно мы не сравниваем других производителей, которые только выходят на рынок и слишком малое число общих продаж еще им реально не дает возможности показать еще прибыль. Но вы же сами утверждаете что Тесла продает больше всех и в течении более чем 10 лет. Следовательно убыточность Теслы связана исключительно из-за воровства менеджеров компании. Другие варианты слабо вероятны. Запустить завод по типу ЗАЗа можно всего за полгода, еще через полгода можно выйти на проектную мощность. Это для сравнения. И клепал ЗАЗ ланосов тысячами.
Я на всякий случай кидаю эту ссылку, чтобы вы свои доводы тщательнее подбирали, а то мне скучно стало без хороших специалистов обсуждать эту тему. Кстати, вы попадаете здесь под все пункты.
Точным числом проданных электромобилей не владеет среди пользователей интернета никто, все данные указываются без доказательств на их достоверность и обычно даются только по США. Мы можем их проверить косвенно, не распространяясь сильно о результатах, чтобы не расстраивались свидетели Теслы - спортивного автомобиля доступного каждому писателю на финансовом форуме, как я понял сразу.
Итак, заходим на copart и видим, что в продаже всего только 50 битых Тесел.
Ищем там же ниссан лиф и находим о чудо!!! аж 68 битых Лифов.
Анализируя эту информацию я предполагаю, что число продаваемых битых машин конкретной марки прямо коррелирует с числом проданных в США этих машин этой же марки, но только ранее и новыми. При таком подходе получаем, что число проданных Лифов и только в США больше, чем число проданных Тесел. Следовательно приведенная здесь ранее красивая мнимая статистика продаж с круглыми числами от компании Тесла явно ложна. И ей ни в коем случае нельзя доверять.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:34
Фейспалм.
Потому что для Ниссана электромобили - не основной товар и не основной источник дохода.
О, да.
Во-первых, очень врядли, во-вторых, Тесла от ЗАЗа немножко отличается.
Гений аналитики - взять левые цифры с левого сайта, и на их основе сделать левый прогноз.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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