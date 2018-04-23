Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

напиши еще что-то смешное, клоун
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:41
напиши еще что-то смешное, клоун
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:44
фигасе ты аналитик просто посмотреть статистику продаж религия не позволяет? может еще определишь динамику продаж по статистике запросов в гугле ну или там по перелетным птицам или фазам луны. не стесняйся
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 кві, 2018 20:28
Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск
То есть в итоге имеем ровно то о чем говорилось в самом начале темы об этом недалеком "клиенте". Ему приводят несколько разных людей статистику из разных источников но он высасывает из пальца какую-то убитую на всю голову хрень по битым тачкам - это с учетом что Лиф начал продаваться аж в 2010 когда на рынке были лишь Теслы премиум класса, а Тесла-3 сравнимая по цене но во многом превосходящая по пробегу , то есть реальный конкурент лифу, начала продаваться вообще лишь в 2017, Свежая же статистика 2017-2018 года показывает явное преимущество Теслы над ниссаном, что по американскому рынко что по глобальному (Данные из вики)
2017 :
Тесла S 54,715
Тесла X 46,5
Leaf 44.8
Тесла 3 1,770 - начала продаваться только с 3-го квартала. Уже в первом крвартала 18-го 8,1800 продаж
В итоге тотальное преимущество теслы, а в ответ односложное и давно и хорошо изученное :
диагноз "клиента" ясен окончательно.
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