Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

напиши еще что-то смешное, клоун
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:41
напиши еще что-то смешное, клоун
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 кві, 2018 19:44
фигасе ты аналитик просто посмотреть статистику продаж религия не позволяет? может еще определишь динамику продаж по статистике запросов в гугле ну или там по перелетным птицам или фазам луны. не стесняйся
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 кві, 2018 20:28
Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск
То есть в итоге имеем ровно то о чем говорилось в самом начале темы об этом недалеком "клиенте". Ему приводят несколько разных людей статистику из разных источников но он высасывает из пальца какую-то убитую на всю голову хрень по битым тачкам - это с учетом что Лиф начал продаваться аж в 2010 когда на рынке были лишь Теслы премиум класса, а Тесла-3 сравнимая по цене но во многом превосходящая по пробегу , то есть реальный конкурент лифу, начала продаваться вообще лишь в 2017, Свежая же статистика 2017-2018 года показывает явное преимущество Теслы над ниссаном, что по американскому рынко что по глобальному (Данные из вики)
2017 :
Тесла S 54,715
Тесла X 46,5
Leaf 44.8
Тесла 3 1,770 - начала продаваться только с 3-го квартала. Уже в первом крвартала 18-го 8,1800 продаж
В итоге тотальное преимущество теслы, а в ответ односложное и давно и хорошо изученное :
диагноз "клиента" ясен окончательно.
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:22
Та можно проще. Взять статистику ввезенных в Украину электромобилей по каждой марке и ты очень удивишься, что Тесла далеко там не лидер, украинская статистика опровергнет все типа данные Теслы о сравнительных продажах других моделей. Информация должна быть качественной (точной, адекватной, структурированной и т.д.), но тебе это сложно понять.
Ты быстрее поверишь Маску, чем не предвзятой украинской статистике. Следовательно ты ватник на 100%.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:31
Т.е. Вы уже хотите сказать или прокукарекать, что Тесла 3 ценой 75000 долларов и Ниссан Лиф ценой 36000 долларов это вполне сравнимые между собой электроавтомобили?
Не предвзятая статистика по количеству битых машинам в США таки дает возможность оценить реальные объемы продаж новых. Так как эти числовые значения находятся в довольно жесткой прямой зависимости. И странно, что такие "осведомленные" люди, приводящие и графики, и ссылки, типа, от самого честного производителя полностью исключают возможность того, что их нагло дурит эта американская корпорация.
п.с. и зачем Вы тут флаги российские да еще в 4-х экземплярах вывесили? Вы сепаратист?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:42
buratinyo
хватит уже позориться, чудо хлопкоголовое, модел три у него 75 тыс стоит
главное оружие рашистов - ложь
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