Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

Додано: Сер 25 кві, 2018 20:28

То есть в итоге имеем ровно то о чем говорилось в самом начале темы об этом недалеком "клиенте". Ему приводят несколько разных людей статистику из разных источников но он высасывает из пальца какую-то убитую на всю голову хрень по битым тачкам - это с учетом что Лиф начал продаваться аж в 2010 когда на рынке были лишь Теслы премиум класса, а Тесла-3 сравнимая по цене но во многом превосходящая по пробегу , то есть реальный конкурент лифу, начала продаваться вообще лишь в 2017, Свежая же статистика 2017-2018 года показывает явное преимущество Теслы над ниссаном, что по американскому рынко что по глобальному (Данные из вики)2017 :Тесла S 54,715Тесла X 46,5Leaf 44.8Тесла 3 1,770 - начала продаваться только с 3-го квартала. Уже в первом крвартала 18-го 8,1800 продажВ итоге тотальное преимущество теслы, а в ответ односложное и давно и хорошо изученное :диагноз "клиента" ясен окончательно.