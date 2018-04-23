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Як підвищити продуктивність
компанії: правила Ілона Маска

Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:41

  buratinyo написав:Это с каких пор производство электромобилей стало высокотехнологичной отраслью, требующей огромных инвестиций? Электромобили придумали, если не ошибаюсь, еще в 18-м веке.


напиши еще что-то смешное, клоун :D
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:44

  buratinyo написав:Итак, заходим на copart и видим, что в продаже всего только 50 битых Тесел.
https://www.copart.com/ru/vehicleFinder ... 22:null%7D

Ищем там же ниссан лиф и находим о чудо!!! аж 68 битых Лифов.
https://www.copart.com/ru/vehicleFinder ... 22:null%7D

Анализируя эту информацию я предполагаю, что число продаваемых битых машин конкретной марки прямо коррелирует с числом проданных в США этих машин этой же марки, но только ранее и новыми. При таком подходе получаем, что число проданных Лифов и только в США больше, чем число проданных Тесел. Следовательно приведенная здесь ранее красивая мнимая статистика продаж с круглыми числами от компании Тесла явно ложна. И ей ни в коем случае нельзя доверять.



фигасе ты аналитик :mrgreen: просто посмотреть статистику продаж религия не позволяет? :lol: может еще определишь динамику продаж по статистике запросов в гугле ну или там по перелетным птицам или фазам луны. не стесняйся :mrgreen:
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:28

Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск

То есть в итоге имеем ровно то о чем говорилось в самом начале темы об этом недалеком "клиенте". Ему приводят несколько разных людей статистику из разных источников но он высасывает из пальца какую-то убитую на всю голову хрень по битым тачкам - это с учетом что Лиф начал продаваться аж в 2010 когда на рынке были лишь Теслы премиум класса, а Тесла-3 сравнимая по цене но во многом превосходящая по пробегу , то есть реальный конкурент лифу, начала продаваться вообще лишь в 2017, Свежая же статистика 2017-2018 года показывает явное преимущество Теслы над ниссаном, что по американскому рынко что по глобальному (Данные из вики)

2017 :
Тесла S 54,715
Тесла X 46,5
Leaf 44.8
Тесла 3 1,770 - начала продаваться только с 3-го квартала. Уже в первом крвартала 18-го 8,1800 продаж

В итоге тотальное преимущество теслы, а в ответ односложное и давно и хорошо изученное :

Зображення

диагноз "клиента" ясен окончательно.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:22

  trololo написав:
  buratinyo написав:Итак, заходим на copart и видим, что в продаже всего только 50 битых Тесел.
https://www.copart.com/ru/vehicleFinder ... 22:null%7D

Ищем там же ниссан лиф и находим о чудо!!! аж 68 битых Лифов.
https://www.copart.com/ru/vehicleFinder ... 22:null%7D

Анализируя эту информацию я предполагаю, что число продаваемых битых машин конкретной марки прямо коррелирует с числом проданных в США этих машин этой же марки, но только ранее и новыми. При таком подходе получаем, что число проданных Лифов и только в США больше, чем число проданных Тесел. Следовательно приведенная здесь ранее красивая мнимая статистика продаж с круглыми числами от компании Тесла явно ложна. И ей ни в коем случае нельзя доверять.



фигасе ты аналитик :mrgreen: просто посмотреть статистику продаж религия не позволяет? :lol: может еще определишь динамику продаж по статистике запросов в гугле ну или там по перелетным птицам или фазам луны. не стесняйся :mrgreen:

Та можно проще. Взять статистику ввезенных в Украину электромобилей по каждой марке и ты очень удивишься, что Тесла далеко там не лидер, украинская статистика опровергнет все типа данные Теслы о сравнительных продажах других моделей. Информация должна быть качественной (точной, адекватной, структурированной и т.д.), но тебе это сложно понять.

Ты быстрее поверишь Маску, чем не предвзятой украинской статистике. Следовательно ты ватник на 100%. :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:31

  Surfer написав: Лиф начал продаваться аж в 2010 когда на рынке были лишь Теслы премиум класса, а Тесла-3 сравнимая по цене но во многом превосходящая по пробегу , то есть реальный конкурент лифу, начала продаваться вообще лишь в 2017...


Т.е. Вы уже хотите сказать или прокукарекать, что Тесла 3 ценой 75000 долларов и Ниссан Лиф ценой 36000 долларов это вполне сравнимые между собой электроавтомобили?

Не предвзятая статистика по количеству битых машинам в США таки дает возможность оценить реальные объемы продаж новых. Так как эти числовые значения находятся в довольно жесткой прямой зависимости. И странно, что такие "осведомленные" люди, приводящие и графики, и ссылки, типа, от самого честного производителя полностью исключают возможность того, что их нагло дурит эта американская корпорация.

п.с. и зачем Вы тут флаги российские да еще в 4-х экземплярах вывесили? Вы сепаратист?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:42

buratinyo

хватит уже позориться, чудо хлопкоголовое, модел три у него 75 тыс стоит :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 14:05

Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск

  buratinyo написав:Тесла 3 ценой 75000 долларов


Теперь уже соврешенно очевидно что имеем дело с неадекватной ватой. Тесла 3 стартует от 35 000 , что проверяется в 2 клика, об этом говороилось с самого начала. но деревянной буратине что в лоб что по лбу. Вопрос закрыт клиент неадекватен.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:39

  Surfer написав:
  buratinyo написав:Тесла 3 ценой 75000 долларов


Теперь уже соврешенно очевидно что имеем дело с неадекватной ватой. Тесла 3 стартует от 35 000 , что проверяется в 2 клика, об этом говороилось с самого начала. но деревянной буратине что в лоб что по лбу. Вопрос закрыт клиент неадекватен.

Не поперхнитесь. :) Может я и ошибся, глянул старые цены. А где вы смотрите актуальные по Тесле 3? Я смотрел здесь: https://auto.ria.com/auto_tesla_model_3_21744102.html

И чего это вы друг за другом ходите и подкукарекиваете друг другу? :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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