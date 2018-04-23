Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

Наиболее популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, второе место занимает BMW i3, третье – Tesla Model S. Более половины электромобилей было зарегистрировано в Киеве.

В Украине по итогам января 2018 года зарегистрировали 188 электромобилей, что на 19% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе ассоциации Укравтопром.



Отмечается, что подержанные автомобили составили 86% от количества зарегистрированных.



Так, более половины электромобилей в январе было зарегистрировано в Киеве (46 шт), Одесской (32 шт) и Харьковской (20 шт) областях.



Отмечается, что наиболее популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. В январе владельцами этой модели стали 124 человек. Однако январский показатель Nissan Leaf в сравнении с 2017 годом упал на 14%.



Второе место занимает электромобиль BMW i3. В активе у этой модели 19 первичных регистраций за месяц, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Популярностью также пользовалась марка Tesla Model S, которую выбрали 10 автомобилистов против 2 в 2017 году.



Напомним, ранее сообщалось, что за 2017 год в Украине было зарегистрировано 3265 электромобилей, что на 91% больше, чем в 2016 году.