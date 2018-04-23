Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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Анализируя эту информацию я предполагаю, что число продаваемых битых машин конкретной марки прямо коррелирует с числом проданных в США этих машин этой же марки, но только ранее и новыми. При таком подходе получаем, что число проданных Лифов и только в США больше, чем число проданных Тесел. Следовательно приведенная здесь ранее красивая мнимая статистика продаж с круглыми числами от компании Тесла явно ложна. И ей ни в коем случае нельзя доверять.
фигасе ты аналитик просто посмотреть статистику продаж религия не позволяет? может еще определишь динамику продаж по статистике запросов в гугле ну или там по перелетным птицам или фазам луны. не стесняйся
То есть в итоге имеем ровно то о чем говорилось в самом начале темы об этом недалеком "клиенте". Ему приводят несколько разных людей статистику из разных источников но он высасывает из пальца какую-то убитую на всю голову хрень по битым тачкам - это с учетом что Лиф начал продаваться аж в 2010 когда на рынке были лишь Теслы премиум класса, а Тесла-3 сравнимая по цене но во многом превосходящая по пробегу , то есть реальный конкурент лифу, начала продаваться вообще лишь в 2017, Свежая же статистика 2017-2018 года показывает явное преимущество Теслы над ниссаном, что по американскому рынко что по глобальному (Данные из вики)
2017 : Тесла S 54,715 Тесла X 46,5 Leaf 44.8 Тесла 3 1,770 - начала продаваться только с 3-го квартала. Уже в первом крвартала 18-го 8,1800 продаж
В итоге тотальное преимущество теслы, а в ответ односложное и давно и хорошо изученное :
Анализируя эту информацию я предполагаю, что число продаваемых битых машин конкретной марки прямо коррелирует с числом проданных в США этих машин этой же марки, но только ранее и новыми. При таком подходе получаем, что число проданных Лифов и только в США больше, чем число проданных Тесел. Следовательно приведенная здесь ранее красивая мнимая статистика продаж с круглыми числами от компании Тесла явно ложна. И ей ни в коем случае нельзя доверять.
фигасе ты аналитик просто посмотреть статистику продаж религия не позволяет? может еще определишь динамику продаж по статистике запросов в гугле ну или там по перелетным птицам или фазам луны. не стесняйся
Та можно проще. Взять статистику ввезенных в Украину электромобилей по каждой марке и ты очень удивишься, что Тесла далеко там не лидер, украинская статистика опровергнет все типа данные Теслы о сравнительных продажах других моделей. Информация должна быть качественной (точной, адекватной, структурированной и т.д.), но тебе это сложно понять.
Ты быстрее поверишь Маску, чем не предвзятой украинской статистике. Следовательно ты ватник на 100%.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Surfer написав: Лиф начал продаваться аж в 2010 когда на рынке были лишь Теслы премиум класса, а Тесла-3 сравнимая по цене но во многом превосходящая по пробегу , то есть реальный конкурент лифу, начала продаваться вообще лишь в 2017...
Т.е. Вы уже хотите сказать или прокукарекать, что Тесла 3 ценой 75000 долларов и Ниссан Лиф ценой 36000 долларов это вполне сравнимые между собой электроавтомобили?
Не предвзятая статистика по количеству битых машинам в США таки дает возможность оценить реальные объемы продаж новых. Так как эти числовые значения находятся в довольно жесткой прямой зависимости. И странно, что такие "осведомленные" люди, приводящие и графики, и ссылки, типа, от самого честного производителя полностью исключают возможность того, что их нагло дурит эта американская корпорация.
п.с. и зачем Вы тут флаги российские да еще в 4-х экземплярах вывесили? Вы сепаратист?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Теперь уже соврешенно очевидно что имеем дело с неадекватной ватой. Тесла 3 стартует от 35 000 , что проверяется в 2 клика, об этом говороилось с самого начала. но деревянной буратине что в лоб что по лбу. Вопрос закрыт клиент неадекватен.
Теперь уже соврешенно очевидно что имеем дело с неадекватной ватой. Тесла 3 стартует от 35 000 , что проверяется в 2 клика, об этом говороилось с самого начала. но деревянной буратине что в лоб что по лбу. Вопрос закрыт клиент неадекватен.
И чего это вы друг за другом ходите и подкукарекиваете друг другу?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo написав:Взять статистику ввезенных в Украину электромобилей по каждой марке и ты очень удивишься, что Тесла далеко там не лидер, украинская статистика опровергнет все типа данные Теслы о сравнительных продажах других моделей.
я не знаю, плакать?
смеяться?
матюкаться?
На Tеслy Демура любит наехать, но это стеб, а такие вот неадекваты такой стеб и росиянскую пропаганду за чистую монету принемают...
buratinyo написав:Взять статистику ввезенных в Украину электромобилей по каждой марке и ты очень удивишься, что Тесла далеко там не лидер, украинская статистика опровергнет все типа данные Теслы о сравнительных продажах других моделей.
я не знаю, плакать?
смеяться?
матюкаться?
На Tеслy Демура любит наехать, но это стеб, а такие вот неадекваты такой стеб и росиянскую пропаганду за чистую монету принемают...
А где ты лично увидел российскую пропаганду в моих утверждениях, г***?
и что-то ссылочку с актуальными ценами на Теслу 3 никто из вас - пи**, не привел.
А фотку Теслы шефа чего не скинул для убедительности?
Вот отчет по Украине!
Наиболее популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, второе место занимает BMW i3, третье – Tesla Model S. Более половины электромобилей было зарегистрировано в Киеве. В Украине по итогам января 2018 года зарегистрировали 188 электромобилей, что на 19% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе ассоциации Укравтопром.
Отмечается, что подержанные автомобили составили 86% от количества зарегистрированных.
Так, более половины электромобилей в январе было зарегистрировано в Киеве (46 шт), Одесской (32 шт) и Харьковской (20 шт) областях.
Отмечается, что наиболее популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. В январе владельцами этой модели стали 124 человек. Однако январский показатель Nissan Leaf в сравнении с 2017 годом упал на 14%.
Второе место занимает электромобиль BMW i3. В активе у этой модели 19 первичных регистраций за месяц, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Популярностью также пользовалась марка Tesla Model S, которую выбрали 10 автомобилистов против 2 в 2017 году.
Напомним, ранее сообщалось, что за 2017 год в Украине было зарегистрировано 3265 электромобилей, что на 91% больше, чем в 2016 году.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.