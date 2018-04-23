RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як підвищити продуктивність
компанії: правила Ілона Маска

Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 14:08

Вот тут как раз по теме, свежак сегодняшняя аналитика от Блумберг, где утверждается, что Тесла в очень шатком положении.
Вообще Илон Маск внушает, конечно, симпатию, такие люди двигают мир своими фантастическими нестандартными идеями, может выкрутится.

https://www.bloomberg.com/graphics/2018 ... ce=twitter
freeze
4
 
Повідомлень: 7638
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2096 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 14:20

Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск

  buratinyo написав:А фотку Теслы шефа чего не скинул для убедительности?


идите-ка вы рот с мылом помойте, нелюбезный.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 718
З нами з: 24.07.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у... 1, 2, 3
R2 » Вів 24 кві, 2018 13:12
20 1005
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 12:51
Cler
У Кабінеті Міністрів України розробили нові правила... 1, 2, 3
R2 » Сер 25 кві, 2018 15:25
21 1495
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 20:23
Cler
МВФ змінює правила: які країни не зможуть отримати кредит 1, 2
R2 » Пон 23 кві, 2018 14:16
11 811
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 10:20
sal
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6087)
30.04.2018 16:32
Squeeze-out (207)
30.04.2018 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.