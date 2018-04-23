Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

Вообще Илон Маск внушает, конечно, симпатию, такие люди двигают мир своими фантастическими нестандартными идеями, может выкрутится.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 14:08
Вот тут как раз по теме, свежак сегодняшняя аналитика от Блумберг, где утверждается, что Тесла в очень шатком положении.
Вообще Илон Маск внушает, конечно, симпатию, такие люди двигают мир своими фантастическими нестандартными идеями, может выкрутится.
Додано: Пон 30 кві, 2018 14:20
Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск
идите-ка вы рот с мылом помойте, нелюбезный.
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