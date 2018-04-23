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Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 кві, 2018 14:20
buratinyo написав:
А фотку Теслы шефа чего не скинул для убедительности?
идите-ка вы рот с мылом помойте, нелюбезный.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Kripo
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Додано: Сер 02 тра, 2018 22:08
trololo написав: buratinyo написав:
компании даже с большими начальными инвестициями стремятся показать любой ценой прибыль в первые несколько лет как только заработают и начнут продавать свой товар потребителям. В противном случае, а компании это знают - риск убыточности проекта возрастает до бесконечности.
вы еще глупее чем кажетесь. навверное поэтому фейсбук на айпио выходил не имея прибыли за душой
в высокотехнологичных конкурентных отраслях, требующих больших инвестиций в развитие, прибыль может обычно появляеться ооочень не скоро, потому что такие продукты требуют огромных вложений в ниокр и/или производство. многие лидеры рынка годами без прибыли работают, лишь бы закрепить свою долю. вы полный ноль. не понимаете ничего абсолютно, еще и врете. типичный ватник
Если вы такой умный в вопросах инвестиций, то почему тратите свое время на форуме вместо того, чтобы молотить бабло и не задумываться над прибыльностью валютно-обменных операций?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Сер 02 тра, 2018 22:09
Kripo написав: buratinyo написав:
А фотку Теслы шефа чего не скинул для убедительности?
идите-ка вы рот с мылом помойте, нелюбезный.
У кого шо болит, тот о том и говорит... (с)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Сер 02 тра, 2018 22:12
Kripo написав:
На Tеслy Демура любит наехать, но это стеб, а такие вот неадекваты такой стеб и росиянскую пропаганду за чистую монету принемают...
А зачем ты интересуешься российской пропагандой, Штирлиц?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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