У списку невдах нинішнього століття моделі з США, Європи і навіть Японії.
Дивися повний текст ТОП-5 найневдаліших автомобілів XXI століття.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 00:24
ТОП-5 найневдаліших автомобілів XXI століття
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Дивися повний текст ТОП-5 найневдаліших автомобілів XXI століття.
Додано: Нед 22 кві, 2018 00:24
ТОП-4 или найди 5го
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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