100 тис. українських ІТ-співробітників можуть створювати 290 тис. робочих місць в інших сферах.
Дивися повний текст Українські айтішники з найманих працівників переходять у роботодавців (інфографіка).
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Додано: Нед 22 кві, 2018 07:57
Українські айтішники з найманих працівників переходять у...
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Дивися повний текст Українські айтішники з найманих працівників переходять у роботодавців (інфографіка).
Додано: Нед 22 кві, 2018 07:57
Предвыборная гонка началась. Теперь потрошенковцы каждый день будут писать про Нью-Васюки.
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