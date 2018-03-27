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Українські айтішники з найманих
працівників переходять у...

Українські айтішники з найманих працівників переходять у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:57

Українські айтішники з найманих працівників переходять у...

Пропонуємо до обговорення:
100 тис. українських ІТ-співробітників можуть створювати 290 тис. робочих місць в інших сферах.

Дивися повний текст Українські айтішники з найманих працівників переходять у роботодавців (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:57

Предвыборная гонка началась. Теперь потрошенковцы каждый день будут писать про Нью-Васюки.
moniks
 
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