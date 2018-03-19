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Заробітчани спокушаються
екзотикою. Куди тепер їдуть...

Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:41

Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

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Дивися повний текст Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть українці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:41

Интересно, со свободным владением иностранным языком, в Украине кто-то остается?
Не знаю как сейчас, но раньше, после окончания школы и/или ВУЗа, только единицы хоть как-то владели иностранными языками (в основном, благодаря родителям, которые направляли детей в нужное русло). Остальные ограничивались "Май нейм из Васьа". Уровень владения среди преподавателей тоже печальный.
Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:46

При цьому, за словами Пашкіної, “на високооплачувану роботу краще їхати через Польщу, яка переправляє наших заробітчан з Німеччини до Швеції, як у відрядження”.

Это законно?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:52

  Вкладчик1234 написав:
При цьому, за словами Пашкіної, “на високооплачувану роботу краще їхати через Польщу, яка переправляє наших заробітчан з Німеччини до Швеції, як у відрядження”.

Это законно?


А почему нет?
rjkz
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