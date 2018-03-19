Попит на працівників з України за кордоном зростає
Дивися повний текст Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть українці.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 08:41
Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть українці.
Додано: Нед 22 кві, 2018 08:41
Интересно, со свободным владением иностранным языком, в Украине кто-то остается?
Не знаю как сейчас, но раньше, после окончания школы и/или ВУЗа, только единицы хоть как-то владели иностранными языками (в основном, благодаря родителям, которые направляли детей в нужное русло). Остальные ограничивались "Май нейм из Васьа". Уровень владения среди преподавателей тоже печальный.
Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется?
Додано: Нед 22 кві, 2018 08:46
Это законно?
Всё IMHO
Додано: Нед 22 кві, 2018 08:52
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