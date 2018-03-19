Попит на працівників з України за кордоном зростає
Дивися повний текст Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть українці.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 08:41
Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть українці.
Додано: Нед 22 кві, 2018 08:41
Интересно, со свободным владением иностранным языком, в Украине кто-то остается?
Не знаю как сейчас, но раньше, после окончания школы и/или ВУЗа, только единицы хоть как-то владели иностранными языками (в основном, благодаря родителям, которые направляли детей в нужное русло). Остальные ограничивались "Май нейм из Васьа". Уровень владения среди преподавателей тоже печальный.
Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется?
Додано: Нед 22 кві, 2018 08:46
Это законно?
Всё IMHO
Додано: Нед 22 кві, 2018 08:52
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:08
Встречал инфо, что для работы в Германии например, нужна именно немецкая виза.
А этот "лайфхак" устройства в польскую фирму, и типа "командироваться" в Германию - не предусмотрен немецким законодательством (как и другими)
Всё IMHO
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:41
Re: Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:56
Останутся керманычи с семьями, охраной и обслугой?
"Неудачники" выедут частично. Другая часть вымрет
Всё IMHO
Додано: Нед 22 кві, 2018 10:38
А кроме "нормально зарабатывает" других критериев нет?
Я недавно писал в другой ветке - недавнее знакомство, семья, обоим около 40, оба в айти, по украинским меркам зарабатывают очень неплохо, еще и имеют пассивный доход от аренды в центре Киева. Но планируют уехать на североамериканский континент.
Я думаю, в Украине останутся те кто не может уехать, те кто жрет из бюджетного корыта и те, кто при них. Ну и те, кто никому ТАМ не нужен. И есть еще идейные патриоты, борцы с "ветряными мельницами".
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