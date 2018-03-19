Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

Додано: Нед 22 кві, 2018 10:38

BIGor написав: rjkz написав: Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется? Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется?

Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно. Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.

А кроме "нормально зарабатывает" других критериев нет?Я недавно писал в другой ветке - недавнее знакомство, семья, обоим около 40, оба в айти, по украинским меркам зарабатывают очень неплохо, еще и имеют пассивный доход от аренды в центре Киева. Но планируют уехать на североамериканский континент.Я думаю, в Украине останутся те кто не может уехать, те кто жрет из бюджетного корыта и те, кто при них. Ну и те, кто никому ТАМ не нужен. И есть еще идейные патриоты, борцы с "ветряными мельницами".