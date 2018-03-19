Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
BIGor написав:Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.
Останутся керманычи с семьями, охраной и обслугой? "Неудачники" выедут частично. Другая часть вымрет
А все, кто зарабатывает - керманычи? ИТшники, владельцы бизнесов, менеджеры среднего и выше звена. Хороший продажник и маркетолог - тоже хорошо зарабатывают. А кассир из АТБ никуда не поедет.
А вот кассир из АТБ легко мотнётся жить в ту же Польшу, я так понимаю, ЗП в 8000 в Киеве при 12 часовых сменах не очень держит сотрудников. За маркетологов - я Вам скажу не все так однозначно, да и маркетологи бывают разных направлений, и Киев - это не вся страна.
BIGor написав:Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.
Останутся керманычи с семьями, охраной и обслугой? "Неудачники" выедут частично. Другая часть вымрет
А все, кто зарабатывает - керманычи? ИТшники, владельцы бизнесов, менеджеры среднего и выше звена. Хороший продажник и маркетолог - тоже хорошо зарабатывают. А кассир из АТБ никуда не поедет.
Семья с хорошо зарабатывающим продажником в мае улетает в Канаду. Семья с маркетологом пытается попасть в США, если не получится, то будет ехать в Канаду. Кассир из АТБ может поехать разве что в Польшу.
SMOKE написав:Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, многие копят на жилье, рожают детей- и никто никуда не собирается валить. И здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет
Отредактировал.
Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж ОГРОМНОЕ кол- во. Молодые и перспективные НЕ ХОТЯТ ПРО$РАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, ИМЕЮТ свое жилье И ДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТЬ В АРЕНДЕ, рожают детей, УЧАТ ЯЗЫКУ - и ВАЛЯТ/собираЮтся валить. И здесь все неплохо У ТЕХ, КТО ДОВЕЛ СТРАНУ ДО ТОГО, ЧТО ОТСЮДА ВАЛЯТ. В стране медленно и уверенно ВСЕ ЛЕТИТ К ИПЕНЯМ (МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА) - И НАДО ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ЖДАЛИ "СВЕТ В КОНЦЕ ТУНЕЛЛЯ" (С) И НЕ РАСПЛАЧИВАЛИСЬ ЗА ДОЛГИ, КОТОРЫЕ НАГРЕБЛИ С 91 ГОДА. Нигде медом не намазано НО лучше дом ТАМ будет.