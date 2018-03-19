Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

Додано: Нед 22 кві, 2018 16:52

SMOKE написав: Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, многие копят на жилье, рожают детей- и никто никуда не собирается валить. И здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, многие копят на жилье, рожают детей- и никто никуда не собирается валить. И здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет

Отредактировал.Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж ОГРОМНОЕ кол- во. Молодые и перспективные НЕ ХОТЯТ ПРО$РАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, ИМЕЮТ свое жилье И ДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТЬ В АРЕНДЕ, рожают детей, УЧАТ ЯЗЫКУ - и ВАЛЯТ/собираЮтся валить. И здесь все неплохо У ТЕХ, КТО ДОВЕЛ СТРАНУ ДО ТОГО, ЧТО ОТСЮДА ВАЛЯТ. В стране медленно и уверенно ВСЕ ЛЕТИТ К ИПЕНЯМ (МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА) - И НАДО ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ЖДАЛИ "СВЕТ В КОНЦЕ ТУНЕЛЛЯ" (С) И НЕ РАСПЛАЧИВАЛИСЬ ЗА ДОЛГИ, КОТОРЫЕ НАГРЕБЛИ С 91 ГОДА. Нигде медом не намазано НО лучше дом ТАМ будет.