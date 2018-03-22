Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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BIGor написав:Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.
Останутся керманычи с семьями, охраной и обслугой? "Неудачники" выедут частично. Другая часть вымрет
А все, кто зарабатывает - керманычи? ИТшники, владельцы бизнесов, менеджеры среднего и выше звена. Хороший продажник и маркетолог - тоже хорошо зарабатывают. А кассир из АТБ никуда не поедет.
А вот кассир из АТБ легко мотнётся жить в ту же Польшу, я так понимаю, ЗП в 8000 в Киеве при 12 часовых сменах не очень держит сотрудников. За маркетологов - я Вам скажу не все так однозначно, да и маркетологи бывают разных направлений, и Киев - это не вся страна.
BIGor написав:Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.
Останутся керманычи с семьями, охраной и обслугой? "Неудачники" выедут частично. Другая часть вымрет
А все, кто зарабатывает - керманычи? ИТшники, владельцы бизнесов, менеджеры среднего и выше звена. Хороший продажник и маркетолог - тоже хорошо зарабатывают. А кассир из АТБ никуда не поедет.
Семья с хорошо зарабатывающим продажником в мае улетает в Канаду. Семья с маркетологом пытается попасть в США, если не получится, то будет ехать в Канаду. Кассир из АТБ может поехать разве что в Польшу.
SMOKE написав:Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, многие копят на жилье, рожают детей- и никто никуда не собирается валить. И здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет
Отредактировал.
Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж ОГРОМНОЕ кол- во. Молодые и перспективные НЕ ХОТЯТ ПРО$РАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, ИМЕЮТ свое жилье И ДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТЬ В АРЕНДЕ, рожают детей, УЧАТ ЯЗЫКУ - и ВАЛЯТ/собираЮтся валить. И здесь все неплохо У ТЕХ, КТО ДОВЕЛ СТРАНУ ДО ТОГО, ЧТО ОТСЮДА ВАЛЯТ. В стране медленно и уверенно ВСЕ ЛЕТИТ К ИПЕНЯМ (МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА) - И НАДО ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ЖДАЛИ "СВЕТ В КОНЦЕ ТУНЕЛЛЯ" (С) И НЕ РАСПЛАЧИВАЛИСЬ ЗА ДОЛГИ, КОТОРЫЕ НАГРЕБЛИ С 91 ГОДА. Нигде медом не намазано НО лучше дом ТАМ будет.
rjkz написав: Я не вижу ничего хорошего в депопуляции населения. Каждый человек, даже если он не работает, но тратит, делает вклад в экономическое развитие страны. Невозможно государство без населения. ЗЫ: вы на меня досье завели?
Вы на одной только странице боретесь сразу с тремя зарплатными троллями. Конечно у них есть на вас досье, в любом случае давно им примелькались. У них естественно по методичке всё всегда хорошо, им писать другого нельзя, а то выгонят. А тогда в перспективах будет только АТБ, так как обычно это никчемные давители клавиш с нулевыми навыками без определенной профессии и специализации. Хотя знаю пару бывших журналистов теперь зады подлизывают на форуме за минималку. Ну что уж делать им убогим, если больше ничего за душей не имеют, кроме мазолистого от чужих задов языка : ) Беспринципные людишки, идущий против своих же за жалкие гроши. Хотя не так давно была одна интересная темка, там как раз писали про то, что вот эти вот самые ярые тролли как раз не наши, а именно российские. И специально стравливают форумчан друг с другом своими "всё налаживается", "стабильность", "процветание и рост уровня жизни", "развивающаяся экономика" и прочими сказками из параллельной реальности. Так что порой переписываясь с местными очколизами мы ещё и с засланными общаемся. И таким самым образом когда-то уважаемый и достойный ресурс постепенно превращается в помойку.