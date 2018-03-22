Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
вы вроде неплохо живете, сдаете не одну квартиру в аренду, влада не мешает же? валить ведь не собираетесь? пусть едут люди, кто желает, ничего плохого в этом не вижу.
Я не вижу ничего хорошего в депопуляции населения. Каждый человек, даже если он не работает, но тратит, делает вклад в экономическое развитие страны. Невозможно государство без населения.
получается, в бедных странах африки, где население плодится как кролики, должны богатеть не по годам, но почему то это не происходит. в то же время, в развитых и богатых странах отсутствует природный прирост населения, а растет он в лучшем случае от иммигрантов. а то и не растет. но живут хорошо. как так? может, все таки, уровень жизни не зависит от количества населения?
Так в том-то и прикол, что из Украины люди не природным образом валят в страны с неприродным ростом населения. И эти люди делают вклад в развитие этих стран. Это неплохо. И для тех людей и для тех стран. Но если в одном месте прибывает, то в другом, в Украине, убывает. Процесс набирает обороты, что усугубляет ситуацию.
ЗЫ: вы на меня досье завели?
нет конечно, просто интересно, почему вы, сумевший своим трудом достичь достойного уровня жизни, так ударяете по зраде, ведь если вы смогли обеспечить себе нормальный доход, то и другие могут, разве нет? если вы не хотите уезжать, то может и много других тоже не хотят? не видите тут противоречий?
Потому что я хочу, чтобы Украина была нормальной для жизни страной и отсюда не бежали люди.
rjkz написав: Я не вижу ничего хорошего в депопуляции населения. Каждый человек, даже если он не работает, но тратит, делает вклад в экономическое развитие страны. Невозможно государство без населения. ЗЫ: вы на меня досье завели?
Вы на одной только странице боретесь сразу с тремя зарплатными троллями. Конечно у них есть на вас досье, в любом случае давно им примелькались. У них естественно по методичке всё всегда хорошо, им писать другого нельзя, а то выгонят. А тогда в перспективах будет только АТБ, так как обычно это никчемные давители клавиш с нулевыми навыками без определенной профессии и специализации. Хотя знаю пару бывших журналистов теперь зады подлизывают на форуме за минималку. Ну что уж делать им убогим, если больше ничего за душей не имеют, кроме мазолистого от чужих задов языка : ) Беспринципные людишки, идущий против своих же за жалкие гроши. Хотя не так давно была одна интересная темка, там как раз писали про то, что вот эти вот самые ярые тролли как раз не наши, а именно российские. И специально стравливают форумчан друг с другом своими "всё налаживается", "стабильность", "процветание и рост уровня жизни", "развивающаяся экономика" и прочими сказками из параллельной реальности. Так что порой переписываясь с местными очколизами мы ещё и с засланными общаемся. И таким самым образом когда-то уважаемый и достойный ресурс постепенно превращается в помойку.
ух как бомбануло кстати, вы меня стравливаете с Николаем, значит вы - российский троль, так получается?
Wow! Danger!Danger! Защита взломана!!!! Меня трудно с кем-то стравить. Если кто-то начнет хамить - я просто отправляю его в игнор. Каждый имеет право на собственное мнение. Если это ЕГО мнение.
Потрібні різноробочі в Бельгію, Ізраїль, Нідерланди.
Про Израиль точно вранье. Уже пару лет ведутся переговоры на уровне правительств о 20000 строительных рабочих, но воз и ныне там.Пока их заменяют китайцы.О разнорабочих и речи нет. Да и с Новой Зеландией с трудом верится. Она, как и Австралия, берет только квалифицированных или богатых со всего мира.
rjkz написав:Потому что я хочу, чтобы Украина была нормальной для жизни страной и отсюда не бежали люди.
польша нормальная страна? да, но в германии лучше, потому много поляков едет туда. немцы едут в штаты, индусы едут в британию, сев корейцы убегают в китай. много уезжает из прибалтики на запад. смиритесь, это глобализация.
все ж только за, чтобы украина процветала, но страна это хорошо, но своя семья важнее. вот и едут, ничего не поделать. пусть живут и зарабатывают, не перекрывать же границу. и раньше ехали, но агрессия россии усугубила процесс.