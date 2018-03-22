Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

"ВАША копеечная зарплата"? Чья это ВАША??? Уже более 80% украинцев проживает за чертой бедности, они ни какого отношения к стране не имеют? Или хрен с ними, пусть все сдохнут, лишь бы хозяева ваши хорошо жили и исправно вам зарплату заносили?
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Додано: Пон 23 кві, 2018 01:49
"ВАША копеечная зарплата"? Чья это ВАША??? Уже более 80% украинцев проживает за чертой бедности, они ни какого отношения к стране не имеют? Или хрен с ними, пусть все сдохнут, лишь бы хозяева ваши хорошо жили и исправно вам зарплату заносили?
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