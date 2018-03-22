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Заробітчани спокушаються
екзотикою. Куди тепер їдуть...

Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 01:49

  trololo написав: думаете, 10 тысяч трупов благодаря ВВХ, это смешно? или вы не в курсе, что десятки тысяч людей выехали из страны, потому что боялись дальнейшего наращивания масштабов агрессии мелкого кгбшного упыря? причем тут ваша копеечная зарплата? оформите субсидию, если не можете заработать

"ВАША копеечная зарплата"? Чья это ВАША??? Уже более 80% украинцев проживает за чертой бедности, они ни какого отношения к стране не имеют? Или хрен с ними, пусть все сдохнут, лишь бы хозяева ваши хорошо жили и исправно вам зарплату заносили?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:33

  BIGor написав:
  rjkz написав:Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется?

Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.

2010 год. Конкретная семья, у мужа бизнес здесь и бизнес в Голландии. Президентом становится овощь и семья переезжает на пмж в Голландию.
Неудачники наверное? Мой одноклассник в то время тоже свернул свой огромнейший бизнес.
Подождите, подождите https://www.youtube.com/watch?v=deNJCGRMLuE :D
p_a_l
 
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