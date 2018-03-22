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Заробітчани спокушаються
екзотикою. Куди тепер їдуть...

Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 07:33

  BIGor написав:
  rjkz написав:Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется?

Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.

2010 год. Конкретная семья, у мужа бизнес здесь и бизнес в Голландии. Президентом становится овощь и семья переезжает на пмж в Голландию.
Неудачники наверное? Мой одноклассник в то время тоже свернул свой огромнейший бизнес.
Подождите, подождите https://www.youtube.com/watch?v=deNJCGRMLuE :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:24

  trololo написав:
  RomanTik написав:trololo, я вам не бык-осеменитель чтобы в промышленных масштабах повышать рождаемость. А по поводу копеечной зарплаты/пенсии/пособия - хорошо давать советы когда лично тебя это не касается. Я вам привел сразу две негативных новости о ситуации в стране, но вам всё божья роса, поэтому не вижу смысла продолжать с вами дискуссию на эту тему.


катайте дальше свои катышки, как жук-навозник, я не против :D ведь если собрать все плохие новости, это сильно поможет и стране, и вам лично.

Реалистичный взгляд на происходящее - это первый шаг в осознании проблемы и, возможно, ее решении.
Взгляд через розовые очки телевизионных экранов не побуждает никого даже к соверешнию этого простого шага и поддерживает стабильность болота.
Imp
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:34

  p_a_l написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется?

Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.

2010 год. Конкретная семья, у мужа бизнес здесь и бизнес в Голландии. Президентом становится овощь и семья переезжает на пмж в Голландию.
Неудачники наверное? Мой одноклассник в то время тоже свернул свой огромнейший бизнес.
Подождите, подождите https://www.youtube.com/watch?v=deNJCGRMLuE :D


Много уехало при овоще, из тех кто не уехал тогда многие понимали, что долго так продолжаться не может ибо овощ в своей клептомании совсем с катушек съехал.
И так и случилось - Майдан.
Овощ сбежал, но к власти пришел его подельник. Более умный, образованный и хитрый.
Ему еще кто-то верил в 2014-м, но потом все стало понятно и те, кто во что-то еще верил резво двинулись на выход. Для условного васи в селе Голопупье ничего особо не изменилось - только самогон у соседки подорожал да военком все пытался его отловить.
А вот тн "средний класс", образованный, с языком, с умением работать и зарабатывать/вести бизнес, с какими-то деньгами (ведь такой переезд тянет не одну и не две куе) понял что "пора". И пожалел, что не свалил еще при овоще. Время-то идет и люди не молодеют.
А вася остался. И останется. Но проку от него Украине особого нет. Придет время, вася выйдет на пенсию...если доживет и если пенсия еще будет, последствия употребления самогона и табакокурения лягут на госмедицину. И ему, наверное, ничего и не хочется.
Зачем куда-то ехать, напрягаться, выходить из зоны комфорта, учить язык (он и с родным-то на ВЫ). Да и денег это стоит. А тут, в Украине, - самое дешевое пиво и сигареты, бесплатный зомбоящик и субсидия на коммуналку для таких как он в том числе, бесплатная (а это главное) хоть и бесполезная медицина, на огороде свежие огурчики у соседки ароматная самогонка - "красота-то какая! ляпота!" ("Иван Васильевич меняет профессию") "Нас и тут неплохо кормят"(с). :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:50

rjkz
Много уехало при овоще, из тех кто не уехал тогда многие понимали, что долго так продолжаться не может ибо овощ в своей клептомании совсем с катушек съехал.
И так и случилось - Майдан.
Овощ сбежал, но к власти пришел его подельник. Более умный, образованный и хитрый.
Ему еще кто-то верил в 2014-м, но потом все стало понятно и те, кто во что-то еще верил резво двинулись на выход. Для условного васи в селе Голопупье ничего особо не изменилось - только самогон у соседки подорожал да военком все пытался его отловить.
А вот тн "средний класс", образованный, с языком, с умением работать и зарабатывать/вести бизнес, с какими-то деньгами (ведь такой переезд тянет не одну и не две куе) понял что "пора". И пожалел, что не свалил еще при овоще. Время-то идет и люди не молодеют.
А вася остался. И останется. Но проку от него Украине особого нет. Придет время, вася выйдет на пенсию...если доживет и если пенсия еще будет, последствия употребления самогона и табакокурения лягут на госмедицину. И ему, наверное, ничего и не хочется.
Зачем куда-то ехать, напрягаться, выходить из зоны комфорта, учить язык (он и с родным-то на ВЫ). Да и денег это стоит. А тут, в Украине, - самое дешевое пиво и сигареты, бесплатный зомбоящик и субсидия на коммуналку для таких как он в том числе, бесплатная (а это главное) хоть и бесполезная медицина, на огороде свежие огурчики у соседки ароматная самогонка - "красота-то какая! ляпота!" ("Иван Васильевич меняет профессию") "Нас и тут неплохо кормят"(с). :mrgreen:


Так красочно описано, что аж на дачу захотелось. :D
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:31

  Вкладчик1234 написав:
  BIGor написав:Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.

Останутся керманычи с семьями, охраной и обслугой?
"Неудачники" выедут частично. Другая часть вымрет

Да, примерно так. Давно же было видно.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:46

Re: нормально

  BIGor написав:"Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.

Полные неудачники возвращаются. Продолжать здесь ничего не делать и пить пиво из АТБ.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:51

Re: тренд

  SMOKE написав:валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут.

Тут - это в Киеве?
  SMOKE написав:здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет

Улучшаются дороги? коммуникации
адаптация ради детей
жизненное время тратить на позитив
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