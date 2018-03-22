Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

Додано: Пон 23 кві, 2018 10:34

p_a_l написав: BIGor написав: rjkz написав: Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется? Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется?

Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно. Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.

2010 год. Конкретная семья, у мужа бизнес здесь и бизнес в Голландии. Президентом становится овощь и семья переезжает на пмж в Голландию.

Неудачники наверное? Мой одноклассник в то время тоже свернул свой огромнейший бизнес.

Подождите, подождите https://www.youtube.com/watch?v=deNJCGRMLuE 2010 год. Конкретная семья, у мужа бизнес здесь и бизнес в Голландии. Президентом становится овощь и семья переезжает на пмж в Голландию.Неудачники наверное? Мой одноклассник в то время тоже свернул свой огромнейший бизнес.Подождите, подождите

Много уехало при овоще, из тех кто не уехал тогда многие понимали, что долго так продолжаться не может ибо овощ в своей клептомании совсем с катушек съехал.И так и случилось - Майдан.Овощ сбежал, но к власти пришел его подельник. Более умный, образованный и хитрый.Ему еще кто-то верил в 2014-м, но потом все стало понятно и те, кто во что-то еще верил резво двинулись на выход. Для условного васи в селе Голопупье ничего особо не изменилось - только самогон у соседки подорожал да военком все пытался его отловить.А вот тн "средний класс", образованный, с языком, с умением работать и зарабатывать/вести бизнес, с какими-то деньгами (ведь такой переезд тянет не одну и не две куе) понял что "пора". И пожалел, что не свалил еще при овоще. Время-то идет и люди не молодеют.А вася остался. И останется. Но проку от него Украине особого нет. Придет время, вася выйдет на пенсию...если доживет и если пенсия еще будет, последствия употребления самогона и табакокурения лягут на госмедицину. И ему, наверное, ничего и не хочется.Зачем куда-то ехать, напрягаться, выходить из зоны комфорта, учить язык (он и с родным-то на ВЫ). Да и денег это стоит. А тут, в Украине, - самое дешевое пиво и сигареты, бесплатный зомбоящик и субсидия на коммуналку для таких как он в том числе, бесплатная (а это главное) хоть и бесполезная медицина, на огороде свежие огурчики у соседки ароматная самогонка - "красота-то какая! ляпота!" ("Иван Васильевич меняет профессию") "Нас и тут неплохо кормят"(с).