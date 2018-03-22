Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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rjkz написав:Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется?
Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.
2010 год. Конкретная семья, у мужа бизнес здесь и бизнес в Голландии. Президентом становится овощь и семья переезжает на пмж в Голландию. Неудачники наверное? Мой одноклассник в то время тоже свернул свой огромнейший бизнес. Подождите, подождите https://www.youtube.com/watch?v=deNJCGRMLuE
RomanTik написав:trololo, я вам не бык-осеменитель чтобы в промышленных масштабах повышать рождаемость. А по поводу копеечной зарплаты/пенсии/пособия - хорошо давать советы когда лично тебя это не касается. Я вам привел сразу две негативных новости о ситуации в стране, но вам всё божья роса, поэтому не вижу смысла продолжать с вами дискуссию на эту тему.
катайте дальше свои катышки, как жук-навозник, я не против ведь если собрать все плохие новости, это сильно поможет и стране, и вам лично.
Реалистичный взгляд на происходящее - это первый шаг в осознании проблемы и, возможно, ее решении. Взгляд через розовые очки телевизионных экранов не побуждает никого даже к соверешнию этого простого шага и поддерживает стабильность болота.
rjkz написав:Сейчас-же, такое ощущение, что большинство родителей пытается привить английский чуть-ли не раньше, чем украинский/русский. Что конечно похвально, но возникает вопрос - в Украине кто-то останется?
Останутся, кто нормально зарабатывает. "Неудачники" все уедут. Невидимая рука рынка все делает правильно.
2010 год. Конкретная семья, у мужа бизнес здесь и бизнес в Голландии. Президентом становится овощь и семья переезжает на пмж в Голландию. Неудачники наверное? Мой одноклассник в то время тоже свернул свой огромнейший бизнес. Подождите, подождите https://www.youtube.com/watch?v=deNJCGRMLuE
Много уехало при овоще, из тех кто не уехал тогда многие понимали, что долго так продолжаться не может ибо овощ в своей клептомании совсем с катушек съехал. И так и случилось - Майдан. Овощ сбежал, но к власти пришел его подельник. Более умный, образованный и хитрый. Ему еще кто-то верил в 2014-м, но потом все стало понятно и те, кто во что-то еще верил резво двинулись на выход. Для условного васи в селе Голопупье ничего особо не изменилось - только самогон у соседки подорожал да военком все пытался его отловить. А вот тн "средний класс", образованный, с языком, с умением работать и зарабатывать/вести бизнес, с какими-то деньгами (ведь такой переезд тянет не одну и не две куе) понял что "пора". И пожалел, что не свалил еще при овоще. Время-то идет и люди не молодеют. А вася остался. И останется. Но проку от него Украине особого нет. Придет время, вася выйдет на пенсию...если доживет и если пенсия еще будет, последствия употребления самогона и табакокурения лягут на госмедицину. И ему, наверное, ничего и не хочется. Зачем куда-то ехать, напрягаться, выходить из зоны комфорта, учить язык (он и с родным-то на ВЫ). Да и денег это стоит. А тут, в Украине, - самое дешевое пиво и сигареты, бесплатный зомбоящик и субсидия на коммуналку для таких как он в том числе, бесплатная (а это главное) хоть и бесполезная медицина, на огороде свежие огурчики у соседки ароматная самогонка - "красота-то какая! ляпота!" ("Иван Васильевич меняет профессию") "Нас и тут неплохо кормят"(с).
Много уехало при овоще, из тех кто не уехал тогда многие понимали, что долго так продолжаться не может ибо овощ в своей клептомании совсем с катушек съехал. И так и случилось - Майдан. Овощ сбежал, но к власти пришел его подельник. Более умный, образованный и хитрый. Ему еще кто-то верил в 2014-м, но потом все стало понятно и те, кто во что-то еще верил резво двинулись на выход. Для условного васи в селе Голопупье ничего особо не изменилось - только самогон у соседки подорожал да военком все пытался его отловить. А вот тн "средний класс", образованный, с языком, с умением работать и зарабатывать/вести бизнес, с какими-то деньгами (ведь такой переезд тянет не одну и не две куе) понял что "пора". И пожалел, что не свалил еще при овоще. Время-то идет и люди не молодеют. А вася остался. И останется. Но проку от него Украине особого нет. Придет время, вася выйдет на пенсию...если доживет и если пенсия еще будет, последствия употребления самогона и табакокурения лягут на госмедицину. И ему, наверное, ничего и не хочется. Зачем куда-то ехать, напрягаться, выходить из зоны комфорта, учить язык (он и с родным-то на ВЫ). Да и денег это стоит. А тут, в Украине, - самое дешевое пиво и сигареты, бесплатный зомбоящик и субсидия на коммуналку для таких как он в том числе, бесплатная (а это главное) хоть и бесполезная медицина, на огороде свежие огурчики у соседки ароматная самогонка - "красота-то какая! ляпота!" ("Иван Васильевич меняет профессию") "Нас и тут неплохо кормят"(с).
SMOKE написав:валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут.
Тут - это в Киеве?
SMOKE написав:здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет
Улучшаются дороги? коммуникации адаптация ради детей жизненное время тратить на позитив
Rainbow написав:Уедут те, кто захочет уехать, и не важно сколько они зарабатывают. Сейчас буду ехать домой, и бить свою машину, за что нам эти вечные обещания нормальной жизни?
Недавно в новостях был сюжет, что во Львове была "пылевая" или "песчаная" буря из-за того, что комунальщики не убирают пыль и песок с дорог с зимы. Так в Киеве была та-же фигня, только про это никто не говорил. Про дороги - печальная песня. С каждым годом становятся все хуже и хуже.
rjkz, не нагнетайте. От заробитчан для Украины сплошные плюсы. Сейчас $1 стоит 26 гривен, а не 126, и гривна продолжает укрепляться. Вы же не думаете, что экспорт начал резко процветать и развиваться? Нбу уже выкупает-выкупает деньги заробитчан на межбанке, а гривна всё равно укрепляется, т. к. поток денег из-за рубежа всё толще