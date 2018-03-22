Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

Пардон, а зачем ехать именно лимитой? Разве нельзя поехать по своей специальности?
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Додано: Вів 24 кві, 2018 00:23
Додано: Вів 24 кві, 2018 05:40
Будет. Это я вам с той стороны атлантической речки говорю. Тратить нервы и жизненное время на адаптацию это и есть жизнь. В итоге приобретено больше, чем вложено. Я даже не в материальном плане. Медом действительно нигде не намазано, могут и по хоботу даже дать чтобы мёд тут не вынюхивал, но можно и бочку мёда запросто найти.
Додано: Вів 24 кві, 2018 05:45
Ничего не вижу в этом хорошего (в смысле перевода денег) - во-первых, это не системная экономика страны, а ситуативный момент, во-вторых, деньги заробитчан помогают только их семьям, но НБУ печатает лишнюю под них гривну, разгоняя цены и инфляцию, которые сказываются на всех остальных. Фактически, реальная денежная масса увеличена за счет валюты, но через цены и тарифы государство это валюту выдавливает. То есть имеем систему, при которой заробитчане присылая деньги в Украину, работают на сладкую парочку - хозяина и учредителя партии регионов. А это не вся Украина. Кроме них есть еще миллионов 30 населения. Пока. Такая ситуация меняется. Заробитчане забирают семьи и шлют все меньше денег, а в стране остается все меньше людей. Одна моя знакомая должна была уехать с ребенком к мужу в Канаду где-то неделю назад. Насовсем. Другая туда-же до конца мая. Насовсем. Деньги больше слать не будут.
Когда здесь останутся только те, кому некому уже слать и те, кто не умеет/не может заработать, чтобы выжить - вот тогда начнется самое печальное. ФАктически, мы к этому подходим - ПФУ уже за гранью. Остается ждать политического решения о прекращении выплат пенсий. До выборов еще как-то дотянут, а потом..."я вам не завидую" (с)
Додано: Вів 24 кві, 2018 05:53
Не, ну смотря куда и какая специальность. Если специальность рабочая или страна лояльная к нашему образованию и системе квалификации, то да, а так, да, на первое время - лимитой. В 90% случаев, переезд - это потеря статуса в первое время. Для тех, кто с короной - это проблема, они - это те, кто возвращается. Их не более 10%.
Только большинство понимает, что это временно и через это надо пройти.
Где-то на Ютубе было видео, семья из мацквы переехала в США, а мама главы семейства осталась. Спрашивают - "а почему она не поехала с вами?" - "а кем она тут будет? А там она - "вдова академика!""
Додано: Вів 24 кві, 2018 05:56
Совершенно согласен.
Вчера только общался по скайпу с "той стороной атлантической речки" - люди уехали много лет назад, проблем, которых у нас нет вообще, хватает...ну то есть проблемы разные. Говорю - возвращайтесь! - Не хотят. Почему-то.
Додано: Вів 24 кві, 2018 06:22
Re: Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
На самом деле у таких людей очень много проблем, по людям в США сужу: например проблема - куда слетать на следующий викенд. Живут они скучно, государство обеспечивает очень много чего.
Додано: Вів 24 кві, 2018 07:13
Там много проблем бытового плана, связанных с жильем - одни у арендаторов с лендлордами, другие у лендлордов с арендаторами. Выбор места проживания - если есть дети, то место проживания определяется выбором школы, ибо пойти в паблик скул не по месту жительства нереально. Если ты собственник жилья, то у тебя много своих проблем - налоги, поддержание жилья и прилегающей территории в соответствии с кодами, нельзя некоторые виды работ В СВОЕМ ДОМЕ делать собственными силами (нужен пермит). В общем, куча условностей.
Чего там нет вообще - ни у кого нет проблем с тем, чтобы прокормить семью. Там не стоят пенсионеры с мелочью в ладони и не думают - Что им купить на день - пакет молока или четверть украинского?
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