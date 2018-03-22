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Заробітчани спокушаються
екзотикою. Куди тепер їдуть...

Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 00:23

  SMOKE написав:В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет

Пардон, а зачем ехать именно лимитой? Разве нельзя поехать по своей специальности?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 05:40

  SMOKE написав:Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, многие копят на жилье, рожают детей- и никто никуда не собирается валить. И здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет


Будет. Это я вам с той стороны атлантической речки говорю. Тратить нервы и жизненное время на адаптацию это и есть жизнь. В итоге приобретено больше, чем вложено. Я даже не в материальном плане. Медом действительно нигде не намазано, могут и по хоботу даже дать чтобы мёд тут не вынюхивал, но можно и бочку мёда запросто найти.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 05:45

  safonovstanislav написав:rjkz, не нагнетайте. От заробитчан для Украины сплошные плюсы. Сейчас $1 стоит 26 гривен, а не 126, и гривна продолжает укрепляться. Вы же не думаете, что экспорт начал резко процветать и развиваться? Нбу уже выкупает-выкупает деньги заробитчан на межбанке, а гривна всё равно укрепляется, т. к. поток денег из-за рубежа всё толще


Ничего не вижу в этом хорошего (в смысле перевода денег) - во-первых, это не системная экономика страны, а ситуативный момент, во-вторых, деньги заробитчан помогают только их семьям, но НБУ печатает лишнюю под них гривну, разгоняя цены и инфляцию, которые сказываются на всех остальных. Фактически, реальная денежная масса увеличена за счет валюты, но через цены и тарифы государство это валюту выдавливает. То есть имеем систему, при которой заробитчане присылая деньги в Украину, работают на сладкую парочку - хозяина и учредителя партии регионов. А это не вся Украина. Кроме них есть еще миллионов 30 населения. Пока. Такая ситуация меняется. Заробитчане забирают семьи и шлют все меньше денег, а в стране остается все меньше людей. Одна моя знакомая должна была уехать с ребенком к мужу в Канаду где-то неделю назад. Насовсем. Другая туда-же до конца мая. Насовсем. Деньги больше слать не будут.
Когда здесь останутся только те, кому некому уже слать и те, кто не умеет/не может заработать, чтобы выжить - вот тогда начнется самое печальное. ФАктически, мы к этому подходим - ПФУ уже за гранью. Остается ждать политического решения о прекращении выплат пенсий. До выборов еще как-то дотянут, а потом..."я вам не завидую" (с) :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 05:53

  Gastarbaiter написав:
  SMOKE написав:В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет

Пардон, а зачем ехать именно лимитой? Разве нельзя поехать по своей специальности?

Не, ну смотря куда и какая специальность. Если специальность рабочая или страна лояльная к нашему образованию и системе квалификации, то да, а так, да, на первое время - лимитой. В 90% случаев, переезд - это потеря статуса в первое время. Для тех, кто с короной - это проблема, они - это те, кто возвращается. Их не более 10%.
Только большинство понимает, что это временно и через это надо пройти.

Где-то на Ютубе было видео, семья из мацквы переехала в США, а мама главы семейства осталась. Спрашивают - "а почему она не поехала с вами?" - "а кем она тут будет? А там она - "вдова академика!""
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 05:56

  Dear_Sir написав:
  SMOKE написав:Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, многие копят на жилье, рожают детей- и никто никуда не собирается валить. И здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет


Будет. Это я вам с той стороны атлантической речки говорю. Тратить нервы и жизненное время на адаптацию это и есть жизнь. В итоге приобретено больше, чем вложено. Я даже не в материальном плане. Медом действительно нигде не намазано, могут и по хоботу даже дать чтобы мёд тут не вынюхивал, но можно и бочку мёда запросто найти.


Совершенно согласен.
Вчера только общался по скайпу с "той стороной атлантической речки" - люди уехали много лет назад, проблем, которых у нас нет вообще, хватает...ну то есть проблемы разные. Говорю - возвращайтесь! - Не хотят. Почему-то. :(
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 06:22

Re: Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

  rjkz написав:Совершенно согласен.
Вчера только общался по скайпу с "той стороной атлантической речки" - люди уехали много лет назад, проблем, которых у нас нет вообще, хватает...ну то есть проблемы разные. Говорю - возвращайтесь! - Не хотят. Почему-то

На самом деле у таких людей очень много проблем, по людям в США сужу: например проблема - куда слетать на следующий викенд. Живут они скучно, государство обеспечивает очень много чего.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:13

  BIGor написав:
  rjkz написав:Совершенно согласен.
Вчера только общался по скайпу с "той стороной атлантической речки" - люди уехали много лет назад, проблем, которых у нас нет вообще, хватает...ну то есть проблемы разные. Говорю - возвращайтесь! - Не хотят. Почему-то

На самом деле у таких людей очень много проблем, по людям в США сужу: например проблема - куда слетать на следующий викенд. Живут они скучно, государство обеспечивает очень много чего.


Там много проблем бытового плана, связанных с жильем - одни у арендаторов с лендлордами, другие у лендлордов с арендаторами. Выбор места проживания - если есть дети, то место проживания определяется выбором школы, ибо пойти в паблик скул не по месту жительства нереально. Если ты собственник жилья, то у тебя много своих проблем - налоги, поддержание жилья и прилегающей территории в соответствии с кодами, нельзя некоторые виды работ В СВОЕМ ДОМЕ делать собственными силами (нужен пермит). В общем, куча условностей.
Чего там нет вообще - ни у кого нет проблем с тем, чтобы прокормить семью. Там не стоят пенсионеры с мелочью в ладони и не думают - Что им купить на день - пакет молока или четверть украинского?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:52

Re: много

  rjkz написав:при овоще, из тех кто не уехал тогда многие понимали, что долго так продолжаться не может ибо овощ в своей клептомании совсем с катушек съехал.
И так и случилось - Майда

Что именно продолжалось при Януковиче, чего не было при Ющенко и нет сейчас?
народ не тот.. папередники не те.. сосед..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:56

Re: поток

  safonovstanislav написав:От заробитчан для Украины сплошные плюсы.

Всегда ли будет для кого сюда пересылать деньги из-за рубежа?.. и для каких трат...
sal
 
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Re: заробітчани BIGor

  BIGor написав:проблема - куда слетать на следующий викенд. Живут они скучно, государство обеспечивает очень много чего.

Это неправда. Посмотрите на селфи с викендов в Украине, и США или Европы.
sal
 
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