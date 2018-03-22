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Заробітчани спокушаються
екзотикою. Куди тепер їдуть...

Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:43

Re: Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

  rjkz написав:во-первых, это не системная экономика страны, а ситуативный момент, во-вторых, деньги заробитчан помогают только их семьям, но НБУ печатает лишнюю под них гривну, разгоняя цены и инфляцию, которые сказываются на всех остальных.


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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:01

Re: викенд в Украине

  BIGor написав:Живут они скучно, государство обеспечивает очень много чего.

Глава бюджетного комитета ВР и Федерации футбола Украины, нардеп от БПП Андрей Павелко сфотографировался с Кубком европейских чемпионов вместе со своим сватом - Александром Налекрешвили.
https://censor.net.ua/photo_news/306295 ... ropeyiskih
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