Mein Gott...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:43
Re: Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
Mein Gott...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:01
Re: викенд в Украине
Глава бюджетного комитета ВР и Федерации футбола Украины, нардеп от БПП Андрей Павелко сфотографировался с Кубком европейских чемпионов вместе со своим сватом - Александром Налекрешвили.
реклама
|