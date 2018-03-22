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Заробітчани спокушаються
екзотикою. Куди тепер їдуть...

Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:43

Re: Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

  rjkz написав:во-первых, это не системная экономика страны, а ситуативный момент, во-вторых, деньги заробитчан помогают только их семьям, но НБУ печатает лишнюю под них гривну, разгоняя цены и инфляцию, которые сказываются на всех остальных.


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Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:01

Re: викенд в Украине

  BIGor написав:Живут они скучно, государство обеспечивает очень много чего.

Глава бюджетного комитета ВР и Федерации футбола Украины, нардеп от БПП Андрей Павелко сфотографировался с Кубком европейских чемпионов вместе со своим сватом - Александром Налекрешвили.
https://censor.net.ua/photo_news/306295 ... ropeyiskih
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:15

  rjkz написав:
  safonovstanislav написав:rjkz, не нагнетайте. От заробитчан для Украины сплошные плюсы. Сейчас $1 стоит 26 гривен, а не 126, и гривна продолжает укрепляться. Вы же не думаете, что экспорт начал резко процветать и развиваться? Нбу уже выкупает-выкупает деньги заробитчан на межбанке, а гривна всё равно укрепляется, т. к. поток денег из-за рубежа всё толще


Ничего не вижу в этом хорошего (в смысле перевода денег) - во-первых, это не системная экономика страны, а ситуативный момент, во-вторых, деньги заробитчан помогают только их семьям, но НБУ печатает лишнюю под них гривну, разгоняя цены и инфляцию, которые сказываются на всех остальных. Фактически, реальная денежная масса увеличена за счет валюты, но через цены и тарифы государство это валюту выдавливает. То есть имеем систему, при которой заробитчане присылая деньги в Украину, работают на сладкую парочку - хозяина и учредителя партии регионов. А это не вся Украина. Кроме них есть еще миллионов 30 населения. Пока. Такая ситуация меняется. Заробитчане забирают семьи и шлют все меньше денег, а в стране остается все меньше людей. Одна моя знакомая должна была уехать с ребенком к мужу в Канаду где-то неделю назад. Насовсем. Другая туда-же до конца мая. Насовсем. Деньги больше слать не будут.
Когда здесь останутся только те, кому некому уже слать и те, кто не умеет/не может заработать, чтобы выжить - вот тогда начнется самое печальное. ФАктически, мы к этому подходим - ПФУ уже за гранью. Остается ждать политического решения о прекращении выплат пенсий. До выборов еще как-то дотянут, а потом..."я вам не завидую" (с) :mrgreen:

От переезжающих на совсем становится лучше тем, кто остался. Меньше спрос на недвижимость, жильё дешевле. Освобождаются рабочие места, повышается спрос на рабочих, их зарплата растёт. И т. д.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:29

  Kripo написав:
  rjkz написав:во-первых, это не системная экономика страны, а ситуативный момент, во-вторых, деньги заробитчан помогают только их семьям, но НБУ печатает лишнюю под них гривну, разгоняя цены и инфляцию, которые сказываются на всех остальных.


:shock:

Mein Gott... :?

Гривну может и не печатают, но часть долларов заробитчан точно отправляются в золотовалютные резервы. Банки скупают долларовый нал у населения и продают его на межбанке, где нбу его любезно скупает
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:34

  safonovstanislav написав:От переезжающих на совсем становится лучше тем, кто остался. Меньше спрос на недвижимость, жильё дешевле. Освобождаются рабочие места, повышается спрос на рабочих, их зарплата растёт. И т. д.

Снижается внутренний спрос на товары и услуги, снижается доход пенсионного фонда, снижается привлекательность иностранных инвестиций в экономику. Или вы думаете, что очередь желающих открывать заводы выстроится при з/п рабочего 1000 дол.? Дешевая раб. сила - это единственное преимущество Украины перед соседями в борьбе за инвестиции.
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