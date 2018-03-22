Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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rjkz написав:во-первых, это не системная экономика страны, а ситуативный момент, во-вторых, деньги заробитчан помогают только их семьям, но НБУ печатает лишнюю под них гривну, разгоняя цены и инфляцию, которые сказываются на всех остальных.
safonovstanislav написав:rjkz, не нагнетайте. От заробитчан для Украины сплошные плюсы. Сейчас $1 стоит 26 гривен, а не 126, и гривна продолжает укрепляться. Вы же не думаете, что экспорт начал резко процветать и развиваться? Нбу уже выкупает-выкупает деньги заробитчан на межбанке, а гривна всё равно укрепляется, т. к. поток денег из-за рубежа всё толще
Ничего не вижу в этом хорошего (в смысле перевода денег) - во-первых, это не системная экономика страны, а ситуативный момент, во-вторых, деньги заробитчан помогают только их семьям, но НБУ печатает лишнюю под них гривну, разгоняя цены и инфляцию, которые сказываются на всех остальных. Фактически, реальная денежная масса увеличена за счет валюты, но через цены и тарифы государство это валюту выдавливает. То есть имеем систему, при которой заробитчане присылая деньги в Украину, работают на сладкую парочку - хозяина и учредителя партии регионов. А это не вся Украина. Кроме них есть еще миллионов 30 населения. Пока. Такая ситуация меняется. Заробитчане забирают семьи и шлют все меньше денег, а в стране остается все меньше людей. Одна моя знакомая должна была уехать с ребенком к мужу в Канаду где-то неделю назад. Насовсем. Другая туда-же до конца мая. Насовсем. Деньги больше слать не будут. Когда здесь останутся только те, кому некому уже слать и те, кто не умеет/не может заработать, чтобы выжить - вот тогда начнется самое печальное. ФАктически, мы к этому подходим - ПФУ уже за гранью. Остается ждать политического решения о прекращении выплат пенсий. До выборов еще как-то дотянут, а потом..."я вам не завидую" (с)
От переезжающих на совсем становится лучше тем, кто остался. Меньше спрос на недвижимость, жильё дешевле. Освобождаются рабочие места, повышается спрос на рабочих, их зарплата растёт. И т. д.
rjkz написав:во-первых, это не системная экономика страны, а ситуативный момент, во-вторых, деньги заробитчан помогают только их семьям, но НБУ печатает лишнюю под них гривну, разгоняя цены и инфляцию, которые сказываются на всех остальных.
Mein Gott...
Гривну может и не печатают, но часть долларов заробитчан точно отправляются в золотовалютные резервы. Банки скупают долларовый нал у населения и продают его на межбанке, где нбу его любезно скупает
safonovstanislav написав:От переезжающих на совсем становится лучше тем, кто остался. Меньше спрос на недвижимость, жильё дешевле. Освобождаются рабочие места, повышается спрос на рабочих, их зарплата растёт. И т. д.
Снижается внутренний спрос на товары и услуги, снижается доход пенсионного фонда, снижается привлекательность иностранных инвестиций в экономику. Или вы думаете, что очередь желающих открывать заводы выстроится при з/п рабочего 1000 дол.? Дешевая раб. сила - это единственное преимущество Украины перед соседями в борьбе за инвестиции.
SMOKE написав:Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, многие копят на жилье, рожают детей- и никто никуда не собирается валить. И здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет
Отредактировал.
Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж ОГРОМНОЕ кол- во. Молодые и перспективные НЕ ХОТЯТ ПРО$РАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, ИМЕЮТ свое жилье И ДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТЬ В АРЕНДЕ, рожают детей, УЧАТ ЯЗЫКУ - и ВАЛЯТ/собираЮтся валить. И здесь все неплохо У ТЕХ, КТО ДОВЕЛ СТРАНУ ДО ТОГО, ЧТО ОТСЮДА ВАЛЯТ. В стране медленно и уверенно ВСЕ ЛЕТИТ К ИПЕНЯМ (МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА) - И НАДО ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ЖДАЛИ "СВЕТ В КОНЦЕ ТУНЕЛЛЯ" (С) И НЕ РАСПЛАЧИВАЛИСЬ ЗА ДОЛГИ, КОТОРЫЕ НАГРЕБЛИ С 91 ГОДА. Нигде медом не намазано НО лучше дом ТАМ будет.
Юмор люблю. Но жизнь вокруг показывает прямопротивоположное тому, что вы написали. Кто здесь хорошо зарабатывает и имеет пассивный доход еще- валить никуда не будет, это просто противоприродно. Все блага есть тут- зачем изобретать велосипед.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
rjkz написав: Я не вижу ничего хорошего в депопуляции населения. Каждый человек, даже если он не работает, но тратит, делает вклад в экономическое развитие страны. Невозможно государство без населения. ЗЫ: вы на меня досье завели?
Вы на одной только странице боретесь сразу с тремя зарплатными троллями. Конечно у них есть на вас досье, в любом случае давно им примелькались. У них естественно по методичке всё всегда хорошо, им писать другого нельзя, а то выгонят. А тогда в перспективах будет только АТБ, так как обычно это никчемные давители клавиш с нулевыми навыками без определенной профессии и специализации. Хотя знаю пару бывших журналистов теперь зады подлизывают на форуме за минималку. Ну что уж делать им убогим, если больше ничего за душей не имеют, кроме мазолистого от чужих задов языка : ) Беспринципные людишки, идущий против своих же за жалкие гроши. Хотя не так давно была одна интересная темка, там как раз писали про то, что вот эти вот самые ярые тролли как раз не наши, а именно российские. И специально стравливают форумчан друг с другом своими "всё налаживается", "стабильность", "процветание и рост уровня жизни", "развивающаяся экономика" и прочими сказками из параллельной реальности. Так что порой переписываясь с местными очколизами мы ещё и с засланными общаемся. И таким самым образом когда-то уважаемый и достойный ресурс постепенно превращается в помойку.
Может быть. Может не все.Некоторые, раньше были вполне нормальными. Может сейчас или владельцы аккаунтов сменились или у человека убежденность или...обстоятельства сменились.
Человек не в адеквате с параноей, а вы ему "может быть". Если бы мозгов было у него хоть грамм- посмотрел бы статистику сообщений и понял, что за 1.5 сообщения в день у троллей не бывает. Устаешь от идиотов иногда...
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE написав:Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, многие копят на жилье, рожают детей- и никто никуда не собирается валить. И здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет
Будет. Это я вам с той стороны атлантической речки говорю. Тратить нервы и жизненное время на адаптацию это и есть жизнь. В итоге приобретено больше, чем вложено. Я даже не в материальном плане. Медом действительно нигде не намазано, могут и по хоботу даже дать чтобы мёд тут не вынюхивал, но можно и бочку мёда запросто найти.
Каждому свое, у каждого своя система ценностей. Ломать себя и тратить нервы - это не жизнь.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE написав:Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, многие копят на жилье, рожают детей- и никто никуда не собирается валить. И здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет
Отредактировал.
Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж ОГРОМНОЕ кол- во. Молодые и перспективные НЕ ХОТЯТ ПРО$РАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, ИМЕЮТ свое жилье И ДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТЬ В АРЕНДЕ, рожают детей, УЧАТ ЯЗЫКУ - и ВАЛЯТ/собираЮтся валить. И здесь все неплохо У ТЕХ, КТО ДОВЕЛ СТРАНУ ДО ТОГО, ЧТО ОТСЮДА ВАЛЯТ. В стране медленно и уверенно ВСЕ ЛЕТИТ К ИПЕНЯМ (МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА) - И НАДО ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ЖДАЛИ "СВЕТ В КОНЦЕ ТУНЕЛЛЯ" (С) И НЕ РАСПЛАЧИВАЛИСЬ ЗА ДОЛГИ, КОТОРЫЕ НАГРЕБЛИ С 91 ГОДА. Нигде медом не намазано НО лучше дом ТАМ будет.
Юмор люблю. Но жизнь вокруг показывает прямопротивоположное тому, что вы написали. Кто здесь хорошо зарабатывает и имеет пассивный доход еще- валить никуда не будет, это просто противоприродно. Все блага есть тут- зачем изобретать велосипед.
К сожалению, смешного мало. Вокруг меня есть масса примеров финансово обеспеченных людей, которые выходят из зоны украинского комфорта ради перспектив своих (в отдельных случаях - будущих) детей.
Успеха добиваются те, кто пытается что-то менять в своей жизни. "Под лежачий камень вода не течет, а нетекущая вода не сдвинет лежачий камень". Ну и важно понимание какой человек куда едет. Из моего круга общения нет ни одного уехавшего/собирающегося уехать в Польшу. Моих знакомых привлекает США, Канада, Германия, Австралия и Мальта. Люди владеют/овладевают языками, что в Польше не требуется. Некоторых только это и подзадержало. Не для того, чтобы заработать, а чтобы попасть в другое общество, и готовы на первое время работать кем угодно. Но как показывает опыт моих знакомых, которые уже ТАМ, именно такие люди добиваются бОльшего успеха, чем местные. В этом плане айтишникам проще.
SMOKE написав:Опять модный тренд обсасывается- "нада валить" По факту- валит на пмж очень малое кол- во. Молодые и перспективные и тут неплохо живут. Смотрю по знакомым из разных сфер- 30-40 лет, знают языки, зарабатывают неплохо, многие копят на жилье, рожают детей- и никто никуда не собирается валить. И здесь все неплохо. В стране медленно и уверенно улучшается жизнь- зачем ехать куда - то лимитой и тратить нервы и жизненное время на адаптацию. Нигде медом не намазано и лучше, чем дома не будет
Будет. Это я вам с той стороны атлантической речки говорю. Тратить нервы и жизненное время на адаптацию это и есть жизнь. В итоге приобретено больше, чем вложено. Я даже не в материальном плане. Медом действительно нигде не намазано, могут и по хоботу даже дать чтобы мёд тут не вынюхивал, но можно и бочку мёда запросто найти.
Каждому свое, у каждого своя система ценностей. Ломать себя и тратить нервы - это не жизнь.
Вот в этом диалоге с вашим оппонентом наглядно видно - КТО едет ТУДА и КТО не видит в этом смысла. Активные, предприимчивые и ищущие не довольствуются "лежанием на печи" и "огурчиками с огорода".