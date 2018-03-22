Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

Forum написав:

rjkz написав: Я не вижу ничего хорошего в депопуляции населения. Каждый человек, даже если он не работает, но тратит, делает вклад в экономическое развитие страны. Невозможно государство без населения. ЗЫ: вы на меня досье завели? Я не вижу ничего хорошего в депопуляции населения. Каждый человек, даже если он не работает, но тратит, делает вклад в экономическое развитие страны. Невозможно государство без населения. ЗЫ: вы на меня досье завели?

Вы на одной только странице боретесь сразу с тремя зарплатными троллями. Конечно у них есть на вас досье, в любом случае давно им примелькались. У них естественно по методичке всё всегда хорошо, им писать другого нельзя, а то выгонят. А тогда в перспективах будет только АТБ, так как обычно это никчемные давители клавиш с нулевыми навыками без определенной профессии и специализации. Хотя знаю пару бывших журналистов теперь зады подлизывают на форуме за минималку. Ну что уж делать им убогим, если больше ничего за душей не имеют, кроме мазолистого от чужих задов языка : ) Беспринципные людишки, идущий против своих же за жалкие гроши. Хотя не так давно была одна интересная темка, там как раз писали про то, что вот эти вот самые ярые тролли как раз не наши, а именно российские. И специально стравливают форумчан друг с другом своими "всё налаживается", "стабильность", "процветание и рост уровня жизни", "развивающаяся экономика" и прочими сказками из параллельной реальности. Так что порой переписываясь с местными очколизами мы ещё и с засланными общаемся. И таким самым образом когда-то уважаемый и достойный ресурс постепенно превращается в помойку.