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Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 00:22
rjkz написав:
Ну и важно понимание какой человек куда едет. Из моего круга общения нет ни одного уехавшего/собирающегося уехать в Польшу. Моих знакомых привлекает США, Канада, Германия, Австралия и Мальта. Люди владеют/овладевают языками, что в Польше не требуется. Некоторых только это и подзадержало.
В Польше тоже есть свои плюсы: дешево, близко, понятный язык и схожая культура. Предлагали также на Мальту, но Польша оказалась предпочтительней.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 00:54
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
Ну и важно понимание какой человек куда едет. Из моего круга общения нет ни одного уехавшего/собирающегося уехать в Польшу. Моих знакомых привлекает США, Канада, Германия, Австралия и Мальта. Люди владеют/овладевают языками, что в Польше не требуется. Некоторых только это и подзадержало.
В Польше тоже есть свои плюсы: дешево, близко, понятный язык и схожая культура. Предлагали также на Мальту, но Польша оказалась предпочтительней.
Из тех, кто избрал не Польшу, спрашивал - почему не Польша?
Ответ был таков - Польша - это как для жителя провинции Киев, но после Киева приходит понимание, что лучше двигаться в Польшу, после Польши - в Германию. Так зачем эти промежуточные пункты? Жизнь то идет.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 01:04
rjkz написав:
Из тех, кто избрал не Польшу, спрашивал - почему не Польша?
Ответ был таков - Польша - это как для жителя провинции Киев, но после Киева приходит понимание, что лучше двигаться в Польшу, после Польши - в Германию. Так зачем эти промежуточные пункты? Жизнь то идет.
Тогда уж сразу в Норвегию или Лихтенштейн.
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