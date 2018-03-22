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Заробітчани спокушаються
екзотикою. Куди тепер їдуть...

Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 00:22

  rjkz написав:Ну и важно понимание какой человек куда едет. Из моего круга общения нет ни одного уехавшего/собирающегося уехать в Польшу. Моих знакомых привлекает США, Канада, Германия, Австралия и Мальта. Люди владеют/овладевают языками, что в Польше не требуется. Некоторых только это и подзадержало. :mrgreen:

В Польше тоже есть свои плюсы: дешево, близко, понятный язык и схожая культура. Предлагали также на Мальту, но Польша оказалась предпочтительней.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 00:54

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Ну и важно понимание какой человек куда едет. Из моего круга общения нет ни одного уехавшего/собирающегося уехать в Польшу. Моих знакомых привлекает США, Канада, Германия, Австралия и Мальта. Люди владеют/овладевают языками, что в Польше не требуется. Некоторых только это и подзадержало. :mrgreen:

В Польше тоже есть свои плюсы: дешево, близко, понятный язык и схожая культура. Предлагали также на Мальту, но Польша оказалась предпочтительней.


Из тех, кто избрал не Польшу, спрашивал - почему не Польша?
Ответ был таков - Польша - это как для жителя провинции Киев, но после Киева приходит понимание, что лучше двигаться в Польшу, после Польши - в Германию. Так зачем эти промежуточные пункты? Жизнь то идет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 01:04

  rjkz написав:Из тех, кто избрал не Польшу, спрашивал - почему не Польша?
Ответ был таков - Польша - это как для жителя провинции Киев, но после Киева приходит понимание, что лучше двигаться в Польшу, после Польши - в Германию. Так зачем эти промежуточные пункты? Жизнь то идет.

Тогда уж сразу в Норвегию или Лихтенштейн.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 4567
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