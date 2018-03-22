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Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 00:22

  rjkz написав:Ну и важно понимание какой человек куда едет. Из моего круга общения нет ни одного уехавшего/собирающегося уехать в Польшу. Моих знакомых привлекает США, Канада, Германия, Австралия и Мальта. Люди владеют/овладевают языками, что в Польше не требуется. Некоторых только это и подзадержало. :mrgreen:

В Польше тоже есть свои плюсы: дешево, близко, понятный язык и схожая культура. Предлагали также на Мальту, но Польша оказалась предпочтительней.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 00:54

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Ну и важно понимание какой человек куда едет. Из моего круга общения нет ни одного уехавшего/собирающегося уехать в Польшу. Моих знакомых привлекает США, Канада, Германия, Австралия и Мальта. Люди владеют/овладевают языками, что в Польше не требуется. Некоторых только это и подзадержало. :mrgreen:

В Польше тоже есть свои плюсы: дешево, близко, понятный язык и схожая культура. Предлагали также на Мальту, но Польша оказалась предпочтительней.


Из тех, кто избрал не Польшу, спрашивал - почему не Польша?
Ответ был таков - Польша - это как для жителя провинции Киев, но после Киева приходит понимание, что лучше двигаться в Польшу, после Польши - в Германию. Так зачем эти промежуточные пункты? Жизнь то идет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 01:04

  rjkz написав:Из тех, кто избрал не Польшу, спрашивал - почему не Польша?
Ответ был таков - Польша - это как для жителя провинции Киев, но после Киева приходит понимание, что лучше двигаться в Польшу, после Польши - в Германию. Так зачем эти промежуточные пункты? Жизнь то идет.

Тогда уж сразу в Норвегию или Лихтенштейн.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 06:31

  rjkz написав:
  SMOKE написав:Каждому свое, у каждого своя система ценностей. Ломать себя и тратить нервы - это не жизнь.


Вот в этом диалоге с вашим оппонентом наглядно видно - КТО едет ТУДА и КТО не видит в этом смысла.
Активные, предприимчивые и ищущие не довольствуются "лежанием на печи" и "огурчиками с огорода".

Что-тго вы не так пончли. Я как раз и писал про активных и предприимчивых, которые никуда не валят. А вполне себе успешны здесь и живут и в ус не дуют. Видят родителей, встречаются с друзьями, путешествуют, гуляют по городу, в котором знают каждый дворик и т.д. ,а не фигачят куда - то непонятно зачем, прикрываясь пустыми общими фразами из интернета"будущее детей","отсутствие перспектив/возможностей' и прочее. Но повторюсь- каждому свое.Но чтобы валить - нужна цель/причина. Если люди тут всего добились и комфортно живут здесь и детей смогут обеспечить-
просто так ехать куда- то лимитой и все ломать они не будут.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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