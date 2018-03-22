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Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 кві, 2018 00:22
rjkz написав:
Ну и важно понимание какой человек куда едет. Из моего круга общения нет ни одного уехавшего/собирающегося уехать в Польшу. Моих знакомых привлекает США, Канада, Германия, Австралия и Мальта. Люди владеют/овладевают языками, что в Польше не требуется. Некоторых только это и подзадержало.
В Польше тоже есть свои плюсы: дешево, близко, понятный язык и схожая культура. Предлагали также на Мальту, но Польша оказалась предпочтительней.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 00:54
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
Ну и важно понимание какой человек куда едет. Из моего круга общения нет ни одного уехавшего/собирающегося уехать в Польшу. Моих знакомых привлекает США, Канада, Германия, Австралия и Мальта. Люди владеют/овладевают языками, что в Польше не требуется. Некоторых только это и подзадержало.
В Польше тоже есть свои плюсы: дешево, близко, понятный язык и схожая культура. Предлагали также на Мальту, но Польша оказалась предпочтительней.
Из тех, кто избрал не Польшу, спрашивал - почему не Польша?
Ответ был таков - Польша - это как для жителя провинции Киев, но после Киева приходит понимание, что лучше двигаться в Польшу, после Польши - в Германию. Так зачем эти промежуточные пункты? Жизнь то идет.
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rjkz
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Додано: Сер 25 кві, 2018 01:04
rjkz написав:
Из тех, кто избрал не Польшу, спрашивал - почему не Польша?
Ответ был таков - Польша - это как для жителя провинции Киев, но после Киева приходит понимание, что лучше двигаться в Польшу, после Польши - в Германию. Так зачем эти промежуточные пункты? Жизнь то идет.
Тогда уж сразу в Норвегию или Лихтенштейн.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 06:31
rjkz написав: SMOKE написав:
Каждому свое, у каждого своя система ценностей. Ломать себя и тратить нервы - это не жизнь
.
Вот в этом диалоге с вашим оппонентом наглядно видно - КТО едет ТУДА и КТО не видит в этом смысла.
Активные, предприимчивые и ищущие не довольствуются "лежанием на печи" и "огурчиками с огорода".
Что-тго вы не так пончли. Я как раз и писал про активных и предприимчивых, которые никуда не валят. А вполне себе успешны здесь и живут и в ус не дуют. Видят родителей, встречаются с друзьями, путешествуют, гуляют по городу, в котором знают каждый дворик и т.д. ,а не фигачят куда - то непонятно зачем, прикрываясь пустыми общими фразами из интернета"будущее детей","отсутствие перспектив/возможностей' и прочее. Но повторюсь- каждому свое.Но чтобы валить - нужна цель/причина. Если люди тут всего добились и комфортно живут здесь и детей смогут обеспечить-
просто так ехать куда- то лимитой и все ломать они не будут.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Сер 25 кві, 2018 08:22
rjkz написав:
Семья с хорошо зарабатывающим продажником в мае улетает в Канаду. Семья с маркетологом пытается попасть в США, если не получится, то будет ехать в Канаду.
Кассир из АТБ может поехать разве что в Польшу.
Просто любопытство.
По какой программе улетают?
Насколько мне известно в Канаде skilled workers only нужны, и есть перечень специальностей.
Перечень этот не то чтобы очень широкий, и, вроде продажников там нету.
Впрочем люди могут иметь и другие специальности, о чем Вы умолчали.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 08:37
Gastarbaiter написав:
Тогда уж сразу в Норвегию
или Лихтенштейн
.
Skill-ов может и не хватить для этих
стран.
Да и не испытывают они потребности в нас.
ИТ-шники разве что, но ИТ-шникам и тут не плохо, они тут зарабатывают условно больше чем средняя по палате, а налогов платят намного меньше чем ы других странах платили бы.
Наверное потому и не бегут массово.
Можно DOU читать на эти темы.
Там оно лучше, но не все так просто как хотелось бы.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:25
SMOKE написав:
Что-тго вы не так пончли. Я как раз и писал про активных и предприимчивых, которые никуда не валят. А вполне себе успешны здесь и живут и в ус не дуют. Видят родителей, встречаются с друзьями, путешествуют, гуляют по городу, в котором знают каждый дворик и т.д. ,а не фигачят куда - то непонятно зачем, прикрываясь пустыми общими фразами из интернета"будущее детей","отсутствие перспектив/возможностей' и прочее. Но повторюсь- каждому свое.Но чтобы валить - нужна цель/причина. Если люди тут всего добились и комфортно живут здесь и детей смогут обеспечить-
просто так ехать куда- то лимитой и все ломать они не будут.
Сын не хочет привезти внучку даже на месяц потому что по двору ходит его ровесник зарубивший топором свою мать и выпущенный недавно из дурки. Также есть вероятность, что вы можете попасть под колеса машины депутата или вас случайно застрелит пьяный прокурор
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:03
justit написав: rjkz написав:
Семья с хорошо зарабатывающим продажником в мае улетает в Канаду. Семья с маркетологом пытается попасть в США, если не получится, то будет ехать в Канаду.
Кассир из АТБ может поехать разве что в Польшу.
Просто любопытство.
По какой программе улетают?
Насколько мне известно в Канаде skilled workers only нужны, и есть перечень специальностей.
Перечень этот не то чтобы очень широкий, и, вроде продажников там нету.
Впрочем люди могут иметь и другие специальности, о чем Вы умолчали.
На самом деле, путей чуть больше, чем по экспресс-энтри.
Если у человека нормально с английским/французским и хорошая специальность и образование, то едет по экспресс-энтри (не только рабочие специальности. для рабочих ниже требования по языку). Есть и другие пути - через рабочую визу, учебную и тд. Это если у кого-то совсем с языком никак.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:40
SMOKE написав:
Юмор люблю. Но жизнь вокруг показывает прямопротивоположное тому, что вы написали. Кто здесь хорошо зарабатывает и имеет пассивный доход еще- валить никуда не будет, это просто противоприродно. Все блага есть тут- зачем изобретать велосипед.
Разрешите полюбопытствовать, что Вы считаете "благами", что у Вас они есть тут?
И я просто обязан при этом спросить, не сочтите за грубость или попытку оскорбить, видели ли Вы блага цивилизованного мира? Ну то есть бывали ли Вы в развитых странах?
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:02
Imp написав: SMOKE написав:
Юмор люблю. Но жизнь вокруг показывает прямопротивоположное тому, что вы написали. Кто здесь хорошо зарабатывает и имеет пассивный доход еще- валить никуда не будет, это просто противоприродно. Все блага есть тут- зачем изобретать велосипед.
Разрешите полюбопытствовать, что Вы считаете "благами", что у Вас они есть тут?
И я просто обязан при этом спросить, не сочтите за грубость или попытку оскорбить, видели ли Вы блага цивилизованного мира? Ну то есть бывали ли Вы в развитых странах?
Кстати, да. Интересную мысль подсказали. До меня только дошло - те, кто уезжает не за злотым, а за нормальной, цивилизованной жизнью. в большинстве своем достаточно поездили, или туристами или по бизнесу/работе. "К хорошему привыкаешь быстро" (с) и наши "блага цивилизации" уже совсем не кажутся благами и тем более к слову "цивилизация" это имеют весьма условное отношение.
Какие у нас "блага цивилизации"? Медицины нет, кроме коммерческой в очень узкой прослойке, образование ничем не отличается от советского 70-х годов. Только лозунги поменялись. Дорог нет, экологии нет..."населена роботами" ("Тайна третьей планеты").
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rjkz
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