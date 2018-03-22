Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

Додано: Сер 25 кві, 2018 19:26

SMOKE написав: А в США вашего ребенка в школе может с дробовика расстрелять одноклассник, и еще 30 людей в придачу. И ничего, первая в мире страна. А в США вашего ребенка в школе может с дробовика расстрелять одноклассник, и еще 30 людей в придачу. И ничего, первая в мире страна.

SMOKE написав: В Париже в пригороде негры людей грабят- ведущая страна ЕС.

В Париже в пригороде негры людей грабят- ведущая страна ЕС.

У всех есть проблемы, а народ смотрит через розовые очки. У нас все не так грустно, как пытаются показать

Все эти случаи широко освещаются и мусолятся, особенно в российских (а, оказывается, и в украинских) СМИ.В Украине же нужно чтобы местные жители перекрыли дорогу или добрались до центральных СМИ чтобы сообщить как очередной депутат или прокурор задавил кого-то по пьяне на дороге или пристрелил на охоте.Во всех городах есть районы где лучше не стоит соваться, особенно в темное время суток. Но я-то пишу о Печерском районе г.Киева, а не Троещине.Здесь грустно именно потому, что крупных воров и убийц часто не сажают, а отпускают,естественно,за деньги или по звонку, поэтому полиции в частности и власти в общем мало кто верит и на нее надеется.