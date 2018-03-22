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Заробітчани спокушаються
екзотикою. Куди тепер їдуть...

Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:37

  slavek написав:
  SMOKE написав:Что-тго вы не так пончли. Я как раз и писал про активных и предприимчивых, которые никуда не валят. А вполне себе успешны здесь и живут и в ус не дуют. Видят родителей, встречаются с друзьями, путешествуют, гуляют по городу, в котором знают каждый дворик и т.д. ,а не фигачят куда - то непонятно зачем, прикрываясь пустыми общими фразами из интернета"будущее детей","отсутствие перспектив/возможностей' и прочее. Но повторюсь- каждому свое.Но чтобы валить - нужна цель/причина. Если люди тут всего добились и комфортно живут здесь и детей смогут обеспечить-
просто так ехать куда- то лимитой и все ломать они не будут.

Сын не хочет привезти внучку даже на месяц потому что по двору ходит его ровесник зарубивший топором свою мать и выпущенный недавно из дурки. Также есть вероятность, что вы можете попасть под колеса машины депутата или вас случайно застрелит пьяный прокурор

А в США вашего ребенка в школе может с дробовика расстрелять одноклассник, и еще 30 людей в придачу. И ничего, первая в мире страна. В Париже в пригороде негры людей грабят- ведущая страна ЕС . У всех есть проблемы, а народ смотрит через розовые очки. У нас все не так грустно, как пытаются показать
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:42

  Imp написав:
  SMOKE написав:Юмор люблю. Но жизнь вокруг показывает прямопротивоположное тому, что вы написали. Кто здесь хорошо зарабатывает и имеет пассивный доход еще- валить никуда не будет, это просто противоприродно. Все блага есть тут- зачем изобретать велосипед.

Разрешите полюбопытствовать, что Вы считаете "благами", что у Вас они есть тут?
И я просто обязан при этом спросить, не сочтите за грубость или попытку оскорбить, видели ли Вы блага цивилизованного мира? Ну то есть бывали ли Вы в развитых странах?

Почти всю европу обьездил уже. Путешествия- мое хобби+ друзья живут+ работа. За океаном не был пока. В планах. Нигде с женой не видели ничего такого, ради чего стоило бы переезжать туда. Все есть у нас. Что-то лучше, что- то хуже даже- но ни настолько существенно, чтобы туда ехать на пмж. Тут как раз другая ситуация- люди нигде не бывали и смотрят на жизнь ТАМ в розовых очках
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:19

  rjkz написав:Какие у нас "блага цивилизации"?

Магазины по воскресеньям и праздникам работают. Подстричься можно в 8 вечера )))
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:26

  SMOKE написав:А в США вашего ребенка в школе может с дробовика расстрелять одноклассник, и еще 30 людей в придачу. И ничего, первая в мире страна.


Все эти случаи широко освещаются и мусолятся, особенно в российских (а, оказывается, и в украинских) СМИ.
В Украине же нужно чтобы местные жители перекрыли дорогу или добрались до центральных СМИ чтобы сообщить как очередной депутат или прокурор задавил кого-то по пьяне на дороге или пристрелил на охоте.


  SMOKE написав: В Париже в пригороде негры людей грабят- ведущая страна ЕС.

Во всех городах есть районы где лучше не стоит соваться, особенно в темное время суток. Но я-то пишу о Печерском районе г.Киева, а не Троещине.

У всех есть проблемы, а народ смотрит через розовые очки. У нас все не так грустно, как пытаются показать


Здесь грустно именно потому, что крупных воров и убийц часто не сажают, а отпускают,естественно,за деньги или по звонку, поэтому полиции в частности и власти в общем мало кто верит и на нее надеется.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:27

  Imp написав:
  SMOKE написав:Юмор люблю. Но жизнь вокруг показывает прямопротивоположное тому, что вы написали. Кто здесь хорошо зарабатывает и имеет пассивный доход еще- валить никуда не будет, это просто противоприродно. Все блага есть тут- зачем изобретать велосипед.

Разрешите полюбопытствовать, что Вы считаете "благами", что у Вас они есть тут?
И я просто обязан при этом спросить, не сочтите за грубость или попытку оскорбить, видели ли Вы блага цивилизованного мира? Ну то есть бывали ли Вы в развитых странах?

Лучшее благо в Украине - цены. В Украине можно жить ооооочень дёшево. Если даже пенсионеры тут могут выжить на $100 в месяц, то получая даже $500 в месяц на человека, можно более-менее комфортно жить
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