Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...
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SMOKE написав:Что-тго вы не так пончли. Я как раз и писал про активных и предприимчивых, которые никуда не валят. А вполне себе успешны здесь и живут и в ус не дуют. Видят родителей, встречаются с друзьями, путешествуют, гуляют по городу, в котором знают каждый дворик и т.д. ,а не фигачят куда - то непонятно зачем, прикрываясь пустыми общими фразами из интернета"будущее детей","отсутствие перспектив/возможностей' и прочее. Но повторюсь- каждому свое.Но чтобы валить - нужна цель/причина. Если люди тут всего добились и комфортно живут здесь и детей смогут обеспечить- просто так ехать куда- то лимитой и все ломать они не будут.
Сын не хочет привезти внучку даже на месяц потому что по двору ходит его ровесник зарубивший топором свою мать и выпущенный недавно из дурки. Также есть вероятность, что вы можете попасть под колеса машины депутата или вас случайно застрелит пьяный прокурор
А в США вашего ребенка в школе может с дробовика расстрелять одноклассник, и еще 30 людей в придачу. И ничего, первая в мире страна. В Париже в пригороде негры людей грабят- ведущая страна ЕС . У всех есть проблемы, а народ смотрит через розовые очки. У нас все не так грустно, как пытаются показать
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE написав:Юмор люблю. Но жизнь вокруг показывает прямопротивоположное тому, что вы написали. Кто здесь хорошо зарабатывает и имеет пассивный доход еще- валить никуда не будет, это просто противоприродно. Все блага есть тут- зачем изобретать велосипед.
Разрешите полюбопытствовать, что Вы считаете "благами", что у Вас они есть тут? И я просто обязан при этом спросить, не сочтите за грубость или попытку оскорбить, видели ли Вы блага цивилизованного мира? Ну то есть бывали ли Вы в развитых странах?
Почти всю европу обьездил уже. Путешествия- мое хобби+ друзья живут+ работа. За океаном не был пока. В планах. Нигде с женой не видели ничего такого, ради чего стоило бы переезжать туда. Все есть у нас. Что-то лучше, что- то хуже даже- но ни настолько существенно, чтобы туда ехать на пмж. Тут как раз другая ситуация- люди нигде не бывали и смотрят на жизнь ТАМ в розовых очках
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE написав:А в США вашего ребенка в школе может с дробовика расстрелять одноклассник, и еще 30 людей в придачу. И ничего, первая в мире страна.
Все эти случаи широко освещаются и мусолятся, особенно в российских (а, оказывается, и в украинских) СМИ. В Украине же нужно чтобы местные жители перекрыли дорогу или добрались до центральных СМИ чтобы сообщить как очередной депутат или прокурор задавил кого-то по пьяне на дороге или пристрелил на охоте.
SMOKE написав: В Париже в пригороде негры людей грабят- ведущая страна ЕС.
Во всех городах есть районы где лучше не стоит соваться, особенно в темное время суток. Но я-то пишу о Печерском районе г.Киева, а не Троещине.
У всех есть проблемы, а народ смотрит через розовые очки. У нас все не так грустно, как пытаются показать
Здесь грустно именно потому, что крупных воров и убийц часто не сажают, а отпускают,естественно,за деньги или по звонку, поэтому полиции в частности и власти в общем мало кто верит и на нее надеется.
SMOKE написав:Юмор люблю. Но жизнь вокруг показывает прямопротивоположное тому, что вы написали. Кто здесь хорошо зарабатывает и имеет пассивный доход еще- валить никуда не будет, это просто противоприродно. Все блага есть тут- зачем изобретать велосипед.
Разрешите полюбопытствовать, что Вы считаете "благами", что у Вас они есть тут? И я просто обязан при этом спросить, не сочтите за грубость или попытку оскорбить, видели ли Вы блага цивилизованного мира? Ну то есть бывали ли Вы в развитых странах?
Лучшее благо в Украине - цены. В Украине можно жить ооооочень дёшево. Если даже пенсионеры тут могут выжить на $100 в месяц, то получая даже $500 в месяц на человека, можно более-менее комфортно жить
Почти всю европу обьездил уже. Путешествия- мое хобби+ друзья живут+ работа. За океаном не был пока. В планах. Нигде с женой не видели ничего такого, ради чего стоило бы переезжать туда. Все есть у нас.
В принципе все верно, если денег хватает то жить можно где угодно. Вам - хватает. Раз по всей Европе успешно объездили. Но для среднего украинца Украина - Ад.
SMOKE написав:Что-тго вы не так пончли. Я как раз и писал про активных и предприимчивых, которые никуда не валят. А вполне себе успешны здесь и живут и в ус не дуют. Видят родителей, встречаются с друзьями, путешествуют, гуляют по городу, в котором знают каждый дворик и т.д. ,а не фигачят куда - то непонятно зачем, прикрываясь пустыми общими фразами из интернета"будущее детей","отсутствие перспектив/возможностей' и прочее. Но повторюсь- каждому свое.Но чтобы валить - нужна цель/причина. Если люди тут всего добились и комфортно живут здесь и детей смогут обеспечить- просто так ехать куда- то лимитой и все ломать они не будут.
Сын не хочет привезти внучку даже на месяц потому что по двору ходит его ровесник зарубивший топором свою мать и выпущенный недавно из дурки. Также есть вероятность, что вы можете попасть под колеса машины депутата или вас случайно застрелит пьяный прокурор
А в США вашего ребенка в школе может с дробовика расстрелять одноклассник, и еще 30 людей в придачу. И ничего, первая в мире страна. В Париже в пригороде негры людей грабят- ведущая страна ЕС . У всех есть проблемы, а народ смотрит через розовые очки. У нас все не так грустно, как пытаются показать
"Не знаю как там в Лондоне (Париже), я не была" (С) Но вот в США...ну случаются прискорбные случаи. Да. И по всему миру это разносится. В стране с только официальными 350 млн населения, которая является мировым финансовым центром и, естественно, привлекает миллионы самых разных людей со всего мира. Зато в Украине тихо и мирно, без излишней шумихи, каждый год тысячи гибнут на дорогах, умирают от отсутствия медицины, бухают от безысходности и умирают до 50 лет. Это не так занимательно как съехавший с катушек подросток. "Гибель человека - трагедия, смерть миллионов - статистика" (с) Знакомый живет в очень "черном" (по Трулии, черный цвет в фильтре "крайм" - район высокой криминогенной опасности) районе Нью-Йорка много лет и ни разу не видел и не слышал о серьезном преступлении от соседей по району. Зато в любой точке Киева - от Троещины до Печерска режут, стреляют, взрывают. На остановках, в кафе и ресторанах, на детских площадках, в скверах и на улице, во дворах и на дорогах. Ездят на красный свет - и трезвые и бухие. Просто самое безопасное место на планете.
SMOKE написав:Что-тго вы не так пончли. Я как раз и писал про активных и предприимчивых, которые никуда не валят. А вполне себе успешны здесь и живут и в ус не дуют. Видят родителей, встречаются с друзьями, путешествуют, гуляют по городу, в котором знают каждый дворик и т.д. ,а не фигачят куда - то непонятно зачем, прикрываясь пустыми общими фразами из интернета"будущее детей","отсутствие перспектив/возможностей' и прочее. Но повторюсь- каждому свое.Но чтобы валить - нужна цель/причина. Если люди тут всего добились и комфортно живут здесь и детей смогут обеспечить- просто так ехать куда- то лимитой и все ломать они не будут.
Сын не хочет привезти внучку даже на месяц потому что по двору ходит его ровесник зарубивший топором свою мать и выпущенный недавно из дурки. Также есть вероятность, что вы можете попасть под колеса машины депутата или вас случайно застрелит пьяный прокурор
А в США вашего ребенка в школе может с дробовика расстрелять одноклассник, и еще 30 людей в придачу. И ничего, первая в мире страна. В Париже в пригороде негры людей грабят- ведущая страна ЕС . У всех есть проблемы, а народ смотрит через розовые очки. У нас все не так грустно, как пытаются показать
"Не знаю как там в Лондоне (Париже), я не была" (С) Но вот в США...ну случаются прискорбные случаи. Да. И по всему миру это разносится. В стране с только официальными 350 млн населения, которая является мировым финансовым центром и, естественно, привлекает миллионы самых разных людей со всего мира. Зато в Украине тихо и мирно, без излишней шумихи, каждый год тысячи гибнут на дорогах, умирают от отсутствия медицины, бухают от безысходности и умирают до 50 лет. Это не так занимательно как съехавший с катушек подросток. "Гибель человека - трагедия, смерть миллионов - статистика" (с) Знакомый живет в очень "черном" (по Трулии, черный цвет в фильтре "крайм" - район высокой криминогенной опасности) районе Нью-Йорка много лет и ни разу не видел и не слышал о серьезном преступлении от соседей по району. Зато в любой точке Киева - от Троещины до Печерска режут, стреляют, взрывают. На остановках, в кафе и ресторанах, на детских площадках, в скверах и на улице, во дворах и на дорогах. Ездят на красный свет - и трезвые и бухие. Просто самое безопасное место на планете.
safonovstanislav написав:Лучшее благо в Украине - цены. В Украине можно жить ооооочень дёшево. Если даже пенсионеры тут могут выжить на $100 в месяц, то получая даже $500 в месяц на человека, можно более-менее комфортно жить
Ну это пока. За последние пару лет средний чек из магазина на недельную закупку вырос почти в 2 раза. Коммуналка, проезд - аналогично. Зарплаты, конечно, тоже растут, но тут работник всегда в роли догоняющего.