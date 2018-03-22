Заробітчани спокушаються екзотикою. Куди тепер їдуть...

Додано: Сер 25 кві, 2018 22:12

SMOKE написав: slavek написав: SMOKE написав: Что-тго вы не так пончли. Я как раз и писал про активных и предприимчивых, которые никуда не валят. А вполне себе успешны здесь и живут и в ус не дуют. Видят родителей, встречаются с друзьями, путешествуют, гуляют по городу, в котором знают каждый дворик и т.д. ,а не фигачят куда - то непонятно зачем, прикрываясь пустыми общими фразами из интернета"будущее детей","отсутствие перспектив/возможностей' и прочее. Но повторюсь- каждому свое.Но чтобы валить - нужна цель/причина. Если люди тут всего добились и комфортно живут здесь и детей смогут обеспечить-

просто так ехать куда- то лимитой и все ломать они не будут. Что-тго вы не так пончли. Я как раз и писал про активных и предприимчивых, которые никуда не валят. А вполне себе успешны здесь и живут и в ус не дуют. Видят родителей, встречаются с друзьями, путешествуют, гуляют по городу, в котором знают каждый дворик и т.д. ,а не фигачят куда - то непонятно зачем, прикрываясь пустыми общими фразами из интернета"будущее детей","отсутствие перспектив/возможностей' и прочее. Но повторюсь- каждому свое.Но чтобы валить - нужна цель/причина. Если люди тут всего добились и комфортно живут здесь и детей смогут обеспечить-просто так ехать куда- то лимитой и все ломать они не будут.

Сын не хочет привезти внучку даже на месяц потому что по двору ходит его ровесник зарубивший топором свою мать и выпущенный недавно из дурки. Также есть вероятность, что вы можете попасть под колеса машины депутата или вас случайно застрелит пьяный прокурор Сын не хочет привезти внучку даже на месяц потому что по двору ходит его ровесник зарубивший топором свою мать и выпущенный недавно из дурки. Также есть вероятность, что вы можете попасть под колеса машины депутата или вас случайно застрелит пьяный прокурор

А в США вашего ребенка в школе может с дробовика расстрелять одноклассник, и еще 30 людей в придачу. И ничего, первая в мире страна. В Париже в пригороде негры людей грабят- ведущая страна ЕС . У всех есть проблемы, а народ смотрит через розовые очки. У нас все не так грустно, как пытаются показать А в США вашего ребенка в школе может с дробовика расстрелять одноклассник, и еще 30 людей в придачу. И ничего, первая в мире страна. В Париже в пригороде негры людей грабят- ведущая страна ЕС . У всех есть проблемы, а народ смотрит через розовые очки. У нас все не так грустно, как пытаются показать

"Не знаю как там в Лондоне (Париже), я не была" (С)Но вот в США...ну случаются прискорбные случаи. Да. И по всему миру это разносится.В стране с только официальными 350 млн населения, которая является мировым финансовым центром и, естественно, привлекает миллионы самых разных людей со всего мира.Зато в Украине тихо и мирно, без излишней шумихи, каждый год тысячи гибнут на дорогах, умирают от отсутствия медицины, бухают от безысходности и умирают до 50 лет. Это не так занимательно как съехавший с катушек подросток."Гибель человека - трагедия, смерть миллионов - статистика" (с)Знакомый живет в очень "черном" (по Трулии, черный цвет в фильтре "крайм" - район высокой криминогенной опасности) районе Нью-Йорка много лет и ни разу не видел и не слышал о серьезном преступлении от соседей по району. Зато в любой точке Киева - от Троещины до Печерска режут, стреляют, взрывают. На остановках, в кафе и ресторанах, на детских площадках, в скверах и на улице, во дворах и на дорогах. Ездят на красный свет - и трезвые и бухие. Просто самое безопасное место на планете.